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沖繩縣美軍基地未爆彈爆炸 4名自衛隊員送醫

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本媒體報導，沖繩縣美軍嘉手納基地內的自衛隊倉庫今（9日）上午發生爆炸，有4名自衛隊員送醫。圖為嘉手納基地，與新聞事件無關。路透
日本媒體報導，沖繩縣美軍嘉手納基地內的自衛隊倉庫今（9日）上午發生爆炸，有4名自衛隊員送醫。圖為嘉手納基地，與新聞事件無關。路透

日本媒體報導，沖繩縣美軍嘉手納基地內的自衛隊倉庫今（9日）上午發生爆炸，有4名自衛隊員送醫。防衛省幹部說，當時陸上自衛隊正在處理未爆彈，發生爆炸。

自衛隊相關人士的說法，爆炸發生地點疑為縣方管理、暫時存放回收未爆彈的倉庫。警方表示，日本時間11時20分左右，消防單位接獲通報，指「讀谷村內由自衛隊管理的設施發生爆炸，有人受傷，意識清醒」。

防衛省幹部說，一名自衛隊員手指受傷，沒有生命危險。目前正持續確認詳細狀況，調查是否有其他人員受傷。

琉球放送報導，消防人員說，1人手部受傷，有3人覺得耳朵不適，都被送往醫院。

自衛隊 爆炸 日本

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