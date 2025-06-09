聽新聞
0:00 / 0:00
沖繩縣美軍基地未爆彈爆炸 4名自衛隊員送醫
日本媒體報導，沖繩縣美軍嘉手納基地內的自衛隊倉庫今（9日）上午發生爆炸，有4名自衛隊員送醫。防衛省幹部說，當時陸上自衛隊正在處理未爆彈，發生爆炸。
自衛隊相關人士的說法，爆炸發生地點疑為縣方管理、暫時存放回收未爆彈的倉庫。警方表示，日本時間11時20分左右，消防單位接獲通報，指「讀谷村內由自衛隊管理的設施發生爆炸，有人受傷，意識清醒」。
防衛省幹部說，一名自衛隊員手指受傷，沒有生命危險。目前正持續確認詳細狀況，調查是否有其他人員受傷。
琉球放送報導，消防人員說，1人手部受傷，有3人覺得耳朵不適，都被送往醫院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言