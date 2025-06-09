中國航艦戰鬥群首現身南鳥島海域 日本加強警戒
日本防衛省今天指出，一支中國航空母艦戰鬥群週末進入日本經濟海域，隨後離開並展開包含戰機在內等演習。日方表示，正在加強情蒐工作和警戒監視。
法新社報導，日本防衛省聲明說，遼寧號航艦、2艘飛彈驅逐艦及1艘快速戰鬥支援艦7日航行至日本最東端的南鳥島（Minamitori）西南方約300公里處。
日本防衛省發言人告訴記者，這是中國航艦首次進入日本專屬經濟區（EEZ）海域。
這名發言人說：「我們認為中國軍方正試圖提升其作戰能力，以及在遠距地區展開行動的能力。」
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