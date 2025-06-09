中國航艦戰鬥群首現身南鳥島海域 日本加強警戒

《三國志》、《三國演義》在日本一直很受歡迎，除了有著名作家改編的版本、漫畫版，還有《派對咖孔明》等外篇以及從書籍衍伸出的電玩和周邊商品。據說在對日抗戰時期，南京政府主事的汪精衛（兆銘）曾致贈《出師表》拓本給時任日本首相東條英機。就歷史脈絡而言，汪氏自比為孔明，這可以理解；難道他想乘機暗諷東條是蜀漢後主劉禪？日本對三國絕不陌生。此一歷史謎團，近代史學者、駒澤大學教授熊本史雄嘗試解答。

2025-06-09 10:30