高盛調高台股評級看漲至23,500點 建議加碼韓股

高盛策略團隊將台灣股市投資評等由減碼調高為中性，看好台灣加權股價指數一年內漲至23,500點；對南韓則由中立調升至加碼，理由是「國內利多大於全球景氣循環風險」。

高盛首席亞洲策略師慕天輝（Timothy Moe）在7日報告指出，剛當選南韓總統李在明支持經濟成長的立場超乎多數投資人預期。

高盛認為，南韓執政黨如今掌握政府和國會，可望推動資本市場改革、強化價值提升（Value Up） 計畫並改善公司治理，進而縮小韓股存在已久的「折價」情況。

高盛將南韓 KOSPI 指數目標水準由2,900點調高至3,100點。KOSPI指數今（9）日上漲1.9%至2,864.60點。

高盛對台灣也由「減碼」調高至「中立」，一年目標水準由22,500點調高至 23,500點。台灣加權股價指數今天上漲0.5%至21,772.57點。

高盛將新加坡和印尼股市分別降至「中立」和「減碼」，目的是要騰出資金來配置韓、台股。