去日本玩不能再退稅了？日政府年底討論取消外國人免稅

日本經濟新聞報導，日本政府與自民黨近日提出廢止外國人消費稅退稅，以及提高出國稅的可能性。日本正值參議院選舉前夕，此舉被視為能確保財源，又不會增加日本選民負擔的措施，但也可能抑制外國人到日本的觀光消費。

日經報導，在參院選舉前，日本朝野政黨紛紛提出減輕家庭經濟負擔的政策，在此情況下，增加選民稅負的政策不符合政治利益，對訪日外國人的稅收改革，相對不易受到強烈反彈，因此被視為可行的財源改革案，可能於年底的稅制修正的討論中，被正式納入議題。

自民黨最高顧問麻生太郎於5月下旬召開政策研究會，主張原則上廢除消費稅免稅制度。建議指出，外國觀光客大量購買家電與藥品等現象，不是日本追求「觀光立國」的理想形象，強調這些行為，對活化地方經濟與增加就業機會，沒有實質貢獻。

由於有不少以轉售為目的的購買行為，日本政府已決定自2026年11月起，改採外國人出國時確認商品會攜出日本再退稅的「退款型」制度。對此，麻生等人表示，這樣的制度恐怕只會讓不法行為更加地下化，無實質效果。

另一項是調漲「國際觀光旅客稅」（出國稅）的金額。日相石破茂5月曾在參議院預算委員會上回應，將納入政策考量。

現在日本的出國稅為每人1000日圓，2019年起實施，加算於機票價格中，不分國籍。若僅針對外國人調漲，將需要設計全新的課稅機制。

日經報導，不過，對於廢除消費稅免稅制度與提高出國稅的構想，外界仍有意見，認為應該審慎為之。英國在2020年脫歐後，取消對外國觀光客的附加價值稅免稅制度，導致奢侈品牌營收下滑。日本若實施類似政策，恐對零售業造成衝擊。

日本政府設定2030年將訪日外國人數提升至6000萬人，若負擔過重，可能減弱外國人選擇到日本旅遊的意願。自民黨另一位稅制調查幹部指出：「等到外國人不來了，大家才會慌張吧。免稅制度才剛調整過，不能又馬上再改。」