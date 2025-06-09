新加坡法國建交60年 星外長出訪赴聯合國海洋大會

新加坡與法國今年建交60週年，在法國總統馬克宏出席香格里拉對話向東南亞表明可作為美中之外的可靠選項後，新加坡外交部長維文赴法國訪問，期間也將出席聯合國海洋大會。

根據新加坡外交部新聞稿，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）今天抵達法國東南部地中海沿岸城市尼斯，出席第3屆聯合國海洋大會（UnitedNations Ocean Conference），並將於12日前往巴黎。

聯合早報報導，聯合國海洋大會旨在召集各國政府、國際與區域組織、民間社會團體及相關利益攸關方的高層代表，共同推動進一步的緊急行動，以保護與永續利用海洋及其資源，促進永續發展。新加坡是本屆大會的副主席之一。

維文將代表新加坡在大會上發表國家聲明。此外，他也將代表小島國家聯盟（Alliance of Small IslandStates）在第2次「海洋行動小組」會議上，就促進海洋健康的科學合作議題發言；並將代表東協（ASEAN）在第6次「海洋行動小組」會議中，對永續海上運輸與沿海復原力（coastal resilience）等議題發表聲明。

報導指出，他將出席「國家管轄範圍外區域生物多樣性雄心聯盟」（High Ambition Coalition onBiodiversity Beyond National Jurisdiction）舉辦相關活動，並在大會期間與其他國家領導人雙邊會談。

今年是新加坡與法國建交60週年，維文將出席在巴黎舉行的建交60週年活動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）跟美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與全球領袖、外交官和最高階國防官員日前才齊聚新加坡，參與安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），並發表演說。

馬克宏當時向東南亞表明法國可作為美、中之外的第三可靠選項。