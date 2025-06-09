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奧特曼投資的Orb 落地英國 虹膜辨識掃描擴張版圖

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

OpenAI 共同創辦人奧特曼（Sam Altman）投資的生物識別新創公司 Tools for Humanity，正把眼球掃描裝置 Orb 引進英國，擴大全球布局。

該公司周一發布新聞稿說，本周起倫敦、曼徹斯特、伯明罕、卡地夫、貝爾法斯特和格拉斯哥的民眾，可在指定地點透過球形 Orb 掃描虹膜

首席法務暨隱私長凱蘭（Damien Kieran）說，Orb 初期將座落購物中心和主要商圈；下一步將攜手大型零售商，提供自助式 Orb，讓用戶像操作 ATM 一樣完成掃描。

該公司由共同創辦人兼執行長布拉尼亞（Alex Blania）領軍，主打透過虹膜驗證「證明真人身份」，因應 AI 機器人和深偽技術日益猖獗，衍生身分盜用、假訊息和社交工程等安全威脅——其中也包括奧特曼旗下 OpenAI 的生成式 AI 工具可能被濫用的風險。

Orb 掃描會根據個人虹膜特徵建立名為 World ID 的數位憑證，願意接受掃描者還可透過該公司領取加密貨幣 Worldcoin。

Tools for Humanity 因隱私疑慮在多國面臨審查，德國、阿根廷已對該技術展開調查，西班牙和香港更直接下達禁令。該公司表示，並不儲存任何個人資訊或生物特徵資料，驗證資訊僅留存在 World ID 持有者的手機內。

該公司說，目前全球已有約1,300萬人透過其技術完成身分驗證，包括墨國、德國、日本、南韓、葡萄牙和泰國。今年4月，該公司宣布計畫將服務擴大至美國6座城市。

隱私 虹膜 特徵

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