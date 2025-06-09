奧特曼投資的Orb 落地英國 虹膜辨識掃描擴張版圖
OpenAI 共同創辦人奧特曼（Sam Altman）投資的生物識別新創公司 Tools for Humanity，正把眼球掃描裝置 Orb 引進英國，擴大全球布局。
該公司周一發布新聞稿說，本周起倫敦、曼徹斯特、伯明罕、卡地夫、貝爾法斯特和格拉斯哥的民眾，可在指定地點透過球形 Orb 掃描虹膜。
首席法務暨隱私長凱蘭（Damien Kieran）說，Orb 初期將座落購物中心和主要商圈；下一步將攜手大型零售商，提供自助式 Orb，讓用戶像操作 ATM 一樣完成掃描。
該公司由共同創辦人兼執行長布拉尼亞（Alex Blania）領軍，主打透過虹膜驗證「證明真人身份」，因應 AI 機器人和深偽技術日益猖獗，衍生身分盜用、假訊息和社交工程等安全威脅——其中也包括奧特曼旗下 OpenAI 的生成式 AI 工具可能被濫用的風險。
Orb 掃描會根據個人虹膜特徵建立名為 World ID 的數位憑證，願意接受掃描者還可透過該公司領取加密貨幣 Worldcoin。
Tools for Humanity 因隱私疑慮在多國面臨審查，德國、阿根廷已對該技術展開調查，西班牙和香港更直接下達禁令。該公司表示，並不儲存任何個人資訊或生物特徵資料，驗證資訊僅留存在 World ID 持有者的手機內。
該公司說，目前全球已有約1,300萬人透過其技術完成身分驗證，包括墨國、德國、日本、南韓、葡萄牙和泰國。今年4月，該公司宣布計畫將服務擴大至美國6座城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言