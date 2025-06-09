【專家之眼】韓國新總統亞太政策的變與不變

韓國新任總統李在明在就職演說中提出「務實外交」路線，仍強調與美日同盟安全合作，但同時願意與中國、俄羅斯，以及北韓保持對話空間，這意味韓國在亞太策略中將扮演更平衡的角色。

李政府承諾強化韓美日三邊合作的嚇阻功能，特別針對北韓威脅與地緣安全。雖被視作「較親中」，但李在明在就職演說強調將鞏固美韓同盟以維持威懾力量。面對北韓核武威脅與不穩定因素，新政府將聚焦以下重點：強化北韓嚇阻能力，完善韓美日三軸體制，支援印太戰略框架，整頓國防架構。

美韓戰略同盟依然是韓國新政府重要基石，但川普政府可能要求韓國提高國防支出、增加分擔駐軍費用，也可能針對美軍駐韓的部隊配置進行調整。因此在川普回任、印太安全不確定上升之際，韓國被預期重新確認盟友職責與聯盟角色。

韓國作為2025年APEC東道國，亦積極塑造區域議題框架，比如將透過APEC平台主推「連結、創新、繁榮」三軸策略，整合亞太經濟與安全政策，並以APEC會議為契機，加強綠色能源、產業鏈韌性與科技安全等領域合作。

此外，李在明的親中立場引起關注，韓中關係面臨調整。中國對韓國印太聯盟合作表達不滿，雙邊關係仍具摩擦和不信任。儘管韓國有意維持與中國關係平衡，仍將維持美日韓三角安全共同體。

在競選活動中，李在明曾稱兩岸問題與韓國無關，若中國侵台，韓國不需深度介入，應選擇保持距離的策略，並強調依據具體情勢進行彈性判斷。他主張韓國不應成為台海發生衝突時的參戰方，只在當前國家利益之下採取必要立場，台海不應成為韓國外交優先項目，這與拜登政策相背，但與川普政策比較接近，這一立場凸顯他無意因地緣衝突捲入台海之爭。

總之，李在明雖然致力維持堅實的美韓日三邊安全合作，他也強調不會反對中國，希圖與中共同保持友好對話。他主張理性與務實，稱兩岸問題應交由國際制度處理、避免韓國被捲入跨國衝突中。李在明自比於「親美、不反共」的平衡路線，謹慎推動外交，不主動挑釁任何一方。中方對李注重與北京保持良好互動表示歡迎，但也密切觀察韓國是否會捲入中美戰略對抗。對台灣而言，韓國政策「熱經濟、冷政治」態勢可能延續，儘管有合作空間，若未觸動美韓關係核心，台韓戰略突破仍受限。

綜合觀之，李在明政府在外交與安全政策上採「實用主義」平衡立場，透過美韓日安全盟友架構建立威懾，同時保留與中、北談判空間以維持區域穩定。這種平衡外交將對亞太安全與烏克蘭危機、台海緊張、北韓威脅等議題形成深遠影響。在川普不確定政策、大國競爭時局下，韓國新政府成為亞洲維持聯盟與對話間策略調節的新關鍵。