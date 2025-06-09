哥倫比亞總統候選人遭槍擊 首次手術成功
哥倫比亞首都波哥大市長蓋倫今天說，知名右翼總統候選人烏力貝在波哥大的競選活動中遭槍擊後，已經成功接受首次手術。
法新社報導，39歲參議員烏力貝（Miguel Uribe）在首都向支持者發表演講時，一名槍手向他頭部開了兩槍、膝蓋開了一槍，犯嫌已經落網。
攻擊者據信是一名年僅15歲的未成年人，遭到維安人員拘捕。
波哥大的聖塔菲診所（Santa Fe Clinic）證實，烏力貝被空運至醫院時「情況危急」，並接受了「神經外科」和「周邊血管手術」。
蓋倫（Carlos Fernando Galan）告訴媒體，他「挺過了第1次手術」，還說他已進入術後恢復的「關鍵幾個小時」。
烏力貝的妻子在分享給媒體的錄音中說：「他手術後恢復得很好。他打了第1場戰役，而且打得很好。他正在為自己的生命而戰。」
槍擊現場畫面顯示，烏力貝癱倒在一輛白色汽車的引擎蓋上，渾身是血，一群男子試圖扶住他並且幫他止血。
警察局長崔亞納（Carlos Fernando Triana）說，犯嫌在鬥毆中受傷，正在接受治療。
另有一男一女受傷，警方查獲一把葛洛克（Glock）手槍。
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