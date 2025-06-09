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哥倫比亞規模6.3強震 波哥大搖晃數秒暫無傷亡災損

中央社／ 波哥大8日綜合外電報導
圖／擷取自美國地質調查所網站
圖／擷取自美國地質調查所網站

根據美國地質調查所和現場的法新社記者，哥倫比亞今天清晨發生規模6.3強震，首都波哥大的建築搖晃了數秒之久。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）指出，這起淺層地震震央在哥倫比亞中部帕拉特布埃諾巿（Paratebueno）附近。當地位在波哥大以東約170公里處。

這起地震在美德殷（Medellin）、卡利（Cali）、曼尼沙（Manizales）都有感，沒有立即傳出人員死傷通報。

哥倫比亞國家地質調查局測報這起地震規模為6.5，為波哥大近年來最強烈、建築持續搖晃時間最長的地震。

在波哥大的建築搖晃之際可以聽到警報大作，民眾從建築中倉皇逃到街上。地震之後，許多人仍不敢回到室內。

哥倫比亞安全部門在X平台指出，緊急服務人員正在全巿進行徹底檢查，以確認損害情況並提供援助。

波哥大巿長蓋倫（Carlos Fernando Galan）表示，所有災害防救機構都已進行動員。

哥倫比亞位處環太平洋火山帶（Ring of Fire）上。環太平洋火山帶是圍繞太平洋經常發生地震和火山爆發的地區，全長4萬公里，呈馬蹄形。

建築 地震 哥倫比亞

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