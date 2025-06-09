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川普稱洛城派國民兵為保護移民官員

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國總統川普七日簽備忘錄，對加州洛杉磯部署兩千名國民兵，應對因掃蕩非法移民引發的抗議，但此舉被民主黨籍加州州長紐森反對。英國衛報及美聯社八日報導，根據前述備忘錄援引的法律，聯邦政府可在三種情況指揮國民兵。

一般來說，除非緊急狀態，聯邦軍隊不得對美國平民執法。總統若想在暴動或動亂時調動美軍或國民兵，其主要法源是一八○七年的「暴亂法」。但川普七日未援引該法，而是另一項類似聯邦法律，該法允許總統在特定情況下讓聯邦政府調動國民兵。

各州國民兵可為其所屬的州和聯邦服務，通常由州政府指揮，以州政府資金運作。有時國民兵會由各州指派執行聯邦任務，但此時仍受州政府指揮，資金則由聯邦政府出。

川普七日備忘錄援引的法律規定，聯邦政府可在三種情況下將國民兵納入聯邦指揮，包括美國遭入侵或有此之虞、爆發反抗美國政府權威的暴亂或有此之虞，以及總統無法透過美軍執行美國法律。

但該法也規定，基於前述目的而動用國民兵的命令，應由州長下達。川普的備忘錄寫道，這次國民兵將發揮輔助作用，以保護執法的美國移民官員，而非讓國民兵執法。

二○二○年川普第一任就曾要求幾州的州長向華府派出國民兵，以平息非裔男子佛洛伊德案件引發的抗議，許多州長當時都同意。川普當時還揚言援引暴亂法因應這起事件引發的抗議浪潮。但時任國防部長艾思博認為，該法只應在最緊急嚴峻時動用。

川普第一任從未援引暴亂法，之後在競選期間曾暗示將有所改變。川普前年在愛荷華州演說時說，第一任曾被阻止動用美軍鎮壓各地暴力事件，但要是第二任發生同樣問題，「我不會猶豫」。

美國史上暴亂法及相關法律在非裔民權運動時期，被用來保護主張廢除學校種族隔離的社運人士和學生。阿肯色州長曾出動國民兵阻止黑人學生讀該州小岩城中央高中，時任總統艾森豪下令美軍空降師開赴當地保護黑人學生。

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