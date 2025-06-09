川普警告馬斯克：倒戈民主黨後果嚴重

美國總統川普七日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）電訪時，直言和科技富豪馬斯克的關係已結束，也沒打算和好。川普並警告馬斯克，若在明年期中選舉倒戈民主黨，將面臨嚴重後果。馬斯克則似乎在同日上午前，刪除指控川普出現在已故美國性犯罪富豪艾普斯坦檔案中的兩則貼文。

川普這幾天雖表明，沒時間去想馬斯克，但川普在前述電訪中回答很多提問並談到兩人關係。被問到他是否認為，川、馬關係已畫下句點，川普答道，「我想，是這樣沒錯」。

川普重申，還有很多事要忙，還說「我在（去年總統）大選贏得壓倒性勝利。早在這件事發生前，我就給他很多機會。我在第一任就給他機會了，『還救他一命』。我（現在）沒打算跟他說話」。

對外界臆測，馬斯克可能在明年美國期中選舉改支持民主黨籍國會議員選將，川普也明言，那馬斯克將為此面臨後果。但他並未詳述會帶來什麼後果。而眾所周知，馬斯克旗下事業正與美國政府簽有多項高額合約。

與川馬都親近的人士已在幕後斡旋，希望舒緩兩人的緊張，而若干降溫跡象也的確出現。例如馬斯克刪掉一些社媒貼文。川普則至今對公開批評馬斯克相對節制。

川普幕僚坦言，川馬關係已「回不去了」，但有些人認為最後兩人會休戰，維持交易式的關係，畢竟兩人都承認有能力傷害或成就彼此。川普第二任掌握能重創或有助馬斯克生意的權力，尤其是仰賴聯邦政府大合約的太空探索科技公司（SpaceX）。

馬斯克五日才在社群媒體Ｘ寫道，「該丟出真正的重磅炸彈。川普的姓名出現在艾普斯坦檔案中，這才是那些檔案未被公開的真正原因」。幾分鐘後他再發文，寫道「記住上一則貼文，真相終將大白」。

但馬斯克也有籌碼，部分川普策士擔心馬斯克會將兩人幕後的祕密拿來當武器攻擊川普。馬斯克也是共和黨政治圈最大金主，承諾捐給川普外圍組織的一億美元還沒到帳，他還擁有Ｘ這個實力強大社媒。

川普也說，不打算收回在白宮橢圓辦公室送給馬斯克的白宮金鑰匙，畢竟馬斯克曾很賣力，上面刻有白宮徽章，雖不是真正的鑰匙，卻象徵總統給予的尊重榮耀。

另據美媒Axios此前報導，馬斯克曾與美國財長貝森特在白宮激烈口角，差點演變為肢體衝突。川普前策士巴農近日爆料，當時兩人都有動粗，馬斯克像橄欖球員般用肩膀猛撞貝森特，貝森特也回撞。