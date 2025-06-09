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紐時：俄情報文件指北京是敵人

聯合報／ 國際中心／綜合報導

紐約時報七日報導，中國大陸和俄羅斯領袖雖表示，要追求彼此上不封頂的夥伴關係，但俄國聯邦安全局（ＦＳＢ）文件形容中國人是「敵人」，提到中方試圖招募俄國間諜來獲取機敏軍事技術，並監視俄軍在烏克蘭的行動，以瞭解西方國家的武器和作戰方式。

根據紐時取得的一份八頁ＦＳＢ內部文件，上面沒註明日期，有可能是草稿，時間可能是前年年底或去年年初所擬。紐時將該文件與六個西方情報組織分享，這些組織咸認為內容為真。

該文件顯示中、俄間的不信任及猜疑。二○二二年二月，在俄國入侵烏克蘭的三天前，ＦＳＢ批准一項新的反間諜計畫，旨在俄國幾乎調派所有兵力至烏克蘭戰場期間，預防中國間諜損害俄國利益。

該文件寫道，此後ＦＳＢ發現，中國擴大吸收俄國官員、專家、記者、接近莫斯科領導高層的企業家，以及配偶是中國人的俄國人當潛在的間諜。而且在俄軍侵烏後，中國國防企業以及與中國情報單位有關的機構官員，就開始湧入俄羅斯，以進一步瞭解俄、烏戰爭現況。

該文件還寫道，中國對無人機的作戰方式、軟體的現代化，以及對抗新型西方武器的方法尤其有興趣。中方研判俄烏戰爭會打很久，並徹底改變現代戰爭的技術與戰術。鑒於中國在整體的航空專業知識上仍落後俄國，該文件提到中方已將此列為優先目標，正招募俄軍飛官和俄國相關專業研究人員。

另根據該文件，中國情報人員正利用礦業公司和大學研究中心當掩護，在北極從事間諜活動。

對俄國反間諜人員而言，處理來自中國的威脅是微妙挑戰。該文件指出，俄方正一面設法遏制中國情報單位帶來的風險，一面又要不對雙邊關係造成負面影響。俄國官員也被提醒要避免公開提及中國情報單位是潛在敵人。

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