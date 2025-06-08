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有國安疑慮…北京駐倫敦使館建案「占逾2萬平方公尺」 白宮促英國喊卡

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導
圖為今年3月15日，抗議者在英國倫敦皇家鑄幣廠外舉行示威活動，抗議中國新大使館的選址。路透社
圖為今年3月15日，抗議者在英國倫敦皇家鑄幣廠外舉行示威活動，抗議中國新大使館的選址。路透社

中國擬在英國倫敦金融城和名勝古蹟倫敦塔一帶興建歐洲規模最大的中國使館，但因為可能存在國安疑慮，白宮已敦促倫敦當局阻止中國的巨型使館建案計畫。

中國政府2018年購入倫敦塔（Tower of London）一帶的英國皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址，作為新建大使館預定地。

中方認為在西倫敦的駐英大使館現址已不敷使用，需另覓建地以搬遷，新使館規模估計是現有使館10倍有餘。但新使館預定地占地逾2萬平方公尺，引發使館恐成中共監控、跨境鎮壓、地下警察及間諜活動基地的疑慮。

建案曾兩度遭地方議會否決，倫敦市政府選擇不介入，但在去年7月英國國會大選、發生政黨輪替後，英國中央政府決定動用權限，於同年10月中旬將中國使館建案召回中央審議。

「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）今天報導，中國駐倫敦巨型使館建案地點位於倫敦金融城（City of London）與金絲雀碼頭（Canary Wharf）之間，且鄰近3個重要的資料中心。

根據英國GB新聞台（GB News），由於新建大使館預定地靠近重要通訊電纜，這加劇了美方對潛在間諜活動以及關鍵金融通訊基礎設施易受攻擊的擔憂。

據了解，美國總統川普（Donald Trump）已經示警英國首相施凱爾（Keir Starmer）不要讓中國使館建案繼續進行。

此事據信已經在美英貿易談判中被討論過，如果中國駐倫敦新使館建案計畫繼續推進，美國外交官對於跟英國盟友分享情報一事感到擔憂。

美國一位高階官員向「週日泰晤士報」（The Sunday Times）說道：「讓中國有可能獲取我們最親密盟邦之一的敏感通訊，美國深切關注此事。」

英國GB新聞台報導，外交官示警，如果中國使館建案繼續發展下去，川普政府將重新考慮與英國的情報共享事宜。

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