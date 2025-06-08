快訊

「台灣黑熊幼崽」疑50公尺高邊坡墜落 倒臥南橫公路傷重不治

明高溫上看30度、午後雷雨轟炸 這日後熱帶擾動恐成颱

瑞典環保少女等倡議人士乘船闖加薩 以防長下令阻擋：你們不可能到得了

中央社／ 耶路撒冷8日綜合外電報導
圖為6月1日，氣候活動家童貝里與其他人權組織活動家在前往中東之前，在義大利卡塔尼亞會見了記者。美聯社
圖為6月1日，氣候活動家童貝里與其他人權組織活動家在前往中東之前，在義大利卡塔尼亞會見了記者。美聯社

瑞典「環保少女」童貝里等12名倡議人士正搭乘救援船前往加薩走廊，盼突破以色列封鎖，完成人道援助，不過以色列國防部長卡茲今天下令軍方阻止這艘船抵達加薩。

法新社報導，卡茲（Israel Katz）透過辦公室發布聲明稱，他已下令軍方阻止自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition）救援船「瑪德林號」（Madleen）抵達加薩走廊（Gaza Strip）。

「瑪德林號」數日前自義大利西西里島出發，滿載人道救援物資以及童貝里（Greta Thunberg）等12名國際倡議人士，欲突破以色列封鎖，向加薩運送人道救援物資。

根據國際特赦組織（Amnesty International）6日發布的聲明，「瑪德林號」此次航行是基於「重要的團結倡議」，加薩現正面臨「全球最嚴峻的人為人道主義災難之一」，因此以色列「完全沒有正當理由」阻礙人道援助。

卡茲今天表示，以色列不會允許任何人突破針對加薩的海上封鎖，封鎖目的則是為避免巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）取得武器。

卡茲指出：「致抱持反猶太思想的童貝里及她的夥伴們、哈瑪斯的宣傳工具：我明確地告訴你們，回頭吧，因為你們不可能到得了加薩。」

童貝里 哈瑪斯 加薩走廊 以色列

延伸閱讀

美以援助團暫停發物資 哈瑪斯矢言保護聯合國車隊

以哈停火又卡關！哈瑪斯提條件遭美拒絕 怒批「無法接受」

白宮稱以同意川普版加薩停火案 哈瑪斯指未考慮加薩人要求

以同意美新停火方案 哈瑪斯：不符要求會再研究

相關新聞

有國安疑慮…北京駐倫敦使館建案「占逾2萬平方公尺」 白宮促英國喊卡

中國擬在英國倫敦金融城和名勝古蹟倫敦塔一帶興建歐洲規模最大的中國使館，但因為可能存在國安疑慮，白宮已敦促倫敦當局阻止中國...

哥倫比亞規模6.5地震 震源深度10公里

德國地球科學研究中心（GFZ）表示，南美洲國家哥倫比亞今天發生規模6.5地震

瑞典環保少女等倡議人士乘船闖加薩 以防長下令阻擋：你們不可能到得了

瑞典「環保少女」童貝里等12名倡議人士正搭乘救援船前往加薩走廊，盼突破以色列封鎖，完成人道援助，不過以色列國防部長卡茲今...

非洲沙赫爾「聖戰士」暴力困擾多國 埃及將為反恐打擊行動提供支援

非洲沙赫爾（Sahel）地區存在「聖戰士」暴力，困擾西非地區多國。埃及外長日前告訴非洲聯盟主席國奈及利亞，準備支援沙赫爾...

日本自衛隊最大型護島演習 使用76噸彈藥耗資1.8億

日本陸上自衛隊今天在靜岡縣的東富士演習場舉行境內規模最大的實彈演習「富士綜合火力演習」。鑑於中國近年擴大海洋行動，這場演...

「以牙還牙是合理的」蓋達葉門分支首腦視訊演說 矢言報復川普、馬斯克

蓋達組織葉門分支「阿拉伯半島蓋達組織」（AQAP）首腦奧拉基發布他接管AQAP後首次視訊演說，除抗議以色列在加薩走廊的戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。