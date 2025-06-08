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非洲沙赫爾「聖戰士」暴力困擾多國 埃及將為反恐打擊行動提供支援

中央社／ 開羅8日專電
埃及外交部長阿布德拉提（右）7日以電話告知奈及利亞外交部長杜加爾，埃及將致力於西非與沙赫爾地區的區域穩定，並為沙赫爾地區的反恐打擊行動提供支援。歐新社
埃及外交部長阿布德拉提（右）7日以電話告知奈及利亞外交部長杜加爾，埃及將致力於西非與沙赫爾地區的區域穩定，並為沙赫爾地區的反恐打擊行動提供支援。歐新社

非洲沙赫爾（Sahel）地區存在「聖戰士」暴力，困擾西非地區多國。埃及外長日前告訴非洲聯盟主席國奈及利亞，準備支援沙赫爾地區的反恐打擊行動。

埃及媒體「金字塔日報」（Al Ahram）報導，埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）7日以電話告知奈及利亞外交部長杜加爾（Yusuf Tuggar）說，埃及將致力於西非與沙赫爾地區的區域穩定，並為沙赫爾地區的反恐打擊行動提供支援。

沙赫爾地區指撒哈拉沙漠以南、非洲草原以北的狹長地帶，涵蓋布吉納法索、查德、馬利、尼日等國。此地區長期面臨極端主義、氣候變遷和貧困等嚴峻挑戰。

西非和沙赫爾地區近年來已成為全球聖戰主義（Jihadist）暴力最猖獗的地區之一，以蓋達組織（Al-Qaeda）和達伊沙（Daesh，西非伊斯蘭國IS的阿拉伯語別稱）兩派系為主。極端組織利用該地區治理薄弱、貧困、族群衝突和地緣政治動盪，不斷擴大勢力範圍，並因此產生嚴重的人道主義危機。

報導稱，兩國外長在討論非洲各地事態發展時互相強調，非洲聯盟必須深化內部合作以促進安全與和平，尤其是在日益動盪的沙赫爾地區。

根據美國非營利組織「武裝衝突地點和事件資料」（ACLED）統計，沙赫爾地區在2020至2023年期間的聖戰士襲擊事件增加逾300%，以「沙赫爾國家聯盟」3國：布吉納法索、馬利和尼日受影響最嚴重。

埃及外交部7日也發出聲明，埃及將透過各式賦能計畫援助奈及利亞，並透過埃及「阿茲哈清真寺」（Al-Azhar）的影響力，共同打擊極端主義意識形態。

西非目前有12國加入「西非經濟共同體」（ECOWAS）；另3國包括布吉納法索、尼日和馬利在2020至2023年間相繼發生軍事政變，則與西非經濟共同體關係惡化。2025年1月，這3國正式退出共同體並自行組成「沙赫爾國家聯盟」（Alliance of SahelStates）。3國人口達7200萬，幾乎占該地區總人口的1/5。

報導指出，這3國軍政府領袖2024年聲稱不滿共同體受其前殖民統治國「法國」的操縱，陸續宣布退出共同體，此後讓西非陷入前所未有的分裂危機，因3國軍政府需依賴外部力量而可能加劇地緣競爭，甚至也威脅到西非地區人員和貨物的自由流通性。

西非經濟共同體委員會主委圖瑞（Omar Touray）警告說，沙赫爾國家聯盟3國公民未來可能需要申請簽證才能前往西非地區其他國家，且在開展業務方面也會面臨障礙。

非洲 西非 外交部 埃及 反恐

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