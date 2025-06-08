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「以牙還牙是合理的」蓋達葉門分支首腦視訊演說 矢言報復川普、馬斯克

中央社／ 杜拜8日綜合外電報導
蓋達組織葉門分支「阿拉伯半島蓋達組織」（AQAP）首腦奧拉基發布他接管AQAP後首次視訊演說。圖為阿拉伯半島蓋達組織首腦奧拉基在美國國務院「正義的獎勵」計畫通緝海報上。美聯社
蓋達組織葉門分支「阿拉伯半島蓋達組織」（AQAP）首腦奧拉基發布他接管AQAP後首次視訊演說。圖為阿拉伯半島蓋達組織首腦奧拉基在美國國務院「正義的獎勵」計畫通緝海報上。美聯社

蓋達組織葉門分支「阿拉伯半島蓋達組織」（AQAP）首腦奧拉基發布他接管AQAP後首次視訊演說，除抗議以色列加薩走廊戰爭影片還有美國總統川普和億萬富豪馬斯克的畫面。

美聯社報導，奧拉基（Saad bin Atef al-Awlaki）這段半小時談話影片於昨天凌晨透過AQAP的支持者在網路流傳。

他在影片中呼籲孤狼武裝分子暗殺埃及、約旦和波斯灣阿拉伯國家領導人，以抗議摧毀掉加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭，這場戰爭是源於以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的衝突。

影片還出現川普、馬斯克（Elon Musk）、美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（MarcoRubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的畫面，以及電動車大廠特斯拉（Tesla）等馬斯克旗下企業的商標。

奧拉基在影片中表示：「鑒於加薩人民已經歷和仍在經歷的狀況，不需要遵守任何紅線。以牙還牙是合理的。」

蓋達組織（Al-Queda）首任領袖賓拉登（Osama binLaden）於2011年遭美國海軍海豹部隊（US NavySEALs）擊斃後，組織近年又爆發內鬨且多名領袖疑似遭美國無人機暗殺，AQAP仍被認為是蓋達組織現存最危險分支。

美國政府先前就以「奧拉基曾公開呼籲對美國及其盟友發動攻擊」為由，對他發布600萬美元緝拿懸賞金。

AQAP去年宣布時任領袖巴塔爾菲（Khalid al-Batarfi）身亡，之後就由奧拉基接任首腦。

馬斯克 美國 戰爭 影片 川普 加薩走廊 以色列

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