取得以色列大量敏感文件 伊朗官媒：德黑蘭當局獲取資料「包含核計畫」

伊朗官方媒體今天指出，伊朗情報機構取得大量以色列的敏感文件，其中部分內容關於以國核子計畫和設施。

路透社報導，以色列當局尚未對此發表正式回應，目前也不清楚伊朗官媒的報導是否跟去年以國核子研究中心據傳遭駭客攻擊有關。伊朗選擇披露這些資訊的時間點，正值德黑蘭當局核計畫引發的緊張情勢加劇。

伊朗國營的新聞電視台（Press TV）引述未具名消息人士說法報導：「儘管獲取這些文件的行動已進行一段時間，但由於資料龐大，且必須安全運至伊朗境內，因此需進行新聞封鎖，以確保資料能運抵指定保護地點。」

新聞電視台還提到：「（消息人士）也指出文件數量極為龐大，檢閱這些資料，加上查看圖片及影片耗費了大量時間。」但報導並未揭露文件細節。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）曾在2018年宣布，以國情報人員查獲一批龐大的伊朗文件檔案，顯示德黑蘭當局進行的核子活動比過往所知還要更多。

美國總統川普（Donald Trump）日前揚言，如果德黑蘭當局未就其核計畫與華府達成協議，伊朗將會遭到轟炸。

但根據媒體報導，川普今年4月阻止以色列對伊朗核設施的攻擊計畫，轉而跟德黑蘭當局進行談判以求達成協議。