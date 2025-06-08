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美中經貿倫敦會談受矚…將聚焦什麼主題？ 陸學者：稀土供應鏈、美債危機

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院副總理何立峰將於6月8至13日訪問英國，並將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。外界關注這場磋商將聚焦在什麼內容。圖為何立峰先前在釣魚台賓館會見英國訪賓。路透
大陸國務院副總理何立峰將於6月8至13日訪問英國，並將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。外界關注這場磋商將聚焦在什麼內容。圖為何立峰先前在釣魚台賓館會見英國訪賓。路透

大陸國務院副總理何立峰將於6月8至13日訪問英國，並將與美方在倫敦舉行「中美經貿磋商機制首次會議」。外界關注這場磋商將聚焦在什麼內容。大陸學者認為，談判可能聚焦稀土供應鏈以及美國債務危機等議題。

港媒明報報導，中國人民大學國際關係學院教授王義桅表示，美國暫時撤銷對中加徵的115%關稅後，仍保留以芬太尼問題為由對中國加徵的20%關稅。中國向來認為芬太尼問題被美方作為藉口，並要求取消這一關稅。

此外，王義桅指出，中國承諾保持稀土供應，但未來可能面臨與美國「通過聯盟體系獲取資源」的博弈，「中方當然要強調美國脅迫盟友構建新供應鏈的問題」，尤其是美國在亞太地區把「軍事同盟」搞成「供應鏈同盟」的企圖。

王義桅特別提及會談的地點頗具深意，王義桅認為，貿易戰長遠來說是金融戰。今次會談選址作為國際金融中心的倫敦具特殊意義，「英國人肯定也在出主意」。他表示，當前單一主導貨幣體系存在根本性矛盾，人民幣國際化雖是一種嘗試，但仍面臨基本生產規律與貨幣公共職能的悖論。「所以我覺得背後的這個金融問題是非常長期、尖銳、複雜的。」

王義桅稱，6月將會有6.5兆美元國債到期，中國正逐步減持美債，退至第三大美債持有國。王義桅指出，中方是否願意購買穩定幣等新型貨幣形式，來緩解美國債務危機，對美國十分重要。另若中國金融服務進一步開放，也可能成為美國平衡美債問題與貿易逆差的關鍵。

王義桅說。他還提到，考慮到美國明年的中期選舉因素，美方為爭取農業州選票，中美在能源和農業領域的合作也可能被探討。

大陸國家主席習近平5日晚間應約與美國總統川普通話，在雙方進行電話交談後，雙方承諾將開展新一輪磋商，美國總統川普稱此次通話「非常積極」；習近平則呼籲加強兩國之間的合作、磋商和尊重。

習近平 美國 美債 美中關係 稀土 債務危機 供應鏈

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