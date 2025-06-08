厄瓜多國會通過改革法案！擴權掃蕩幫派毒梟、也賦予總統更多自由
厄瓜多國民議會今天通過一項由總統諾波亞（Daniel Noboa）支持的改革法案，賦予政府新的法律權力來對付武裝組織，並瓦解支撐這些犯罪組織的毒品走私網絡。
路透社報導，這項法案在國民議會（National Assembly）獲得141名出席議員中的84人支持、46人反對、10人棄權，另有1人投下空白票。
37歲的諾波亞上個月展開4年完整總統任期。他在2024年1月，也就是首度就職總統的短短幾個月後，便對厄瓜多犯罪幫派宣布進入「國內武裝衝突」狀態。
諾波亞自展開掃蕩黑幫行動以來頒布多項緊急政令，部署軍隊與警方聯手執法，大幅提升安全部隊的實力。
他也主導加重毒品相關犯罪的刑期，並尋求與美國和其他國家加強情報共享與資源合作。
這項新的法律框架賦予諾波亞更多自由，以在打擊犯罪的相關措施方面重新配置資源。
他也將有權赦免警察與軍事人員在執行安全任務期間的相關行為。
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