哥倫比亞右翼總統候選人頭部中2槍 槍手已落網
哥倫比亞右翼反對派參議員、有意角逐2026年總統大選的烏力貝今天在首都波哥大一場競選活動中遭槍擊，醫療人員指出，他身中3槍，其中2槍擊中頭部。槍手據悉已經落網。
替他治療的醫療人員表示，烏力貝（Miguel Uribe）頭部中2槍，膝蓋1槍。
法新社與路透社等媒體報導，犯嫌是一名青少年，目前已被逮捕。
根據一段在社群媒體上流傳的影片，現年39歲的烏力貝正在向群眾發表演說時，現場突然傳出槍聲。
其他影像畫面則顯示，烏力貝倒在一輛白色汽車的引擎蓋上，渾身是血，一群人試圖扶起他。
哥國總統府在聲明中指出：「這起暴力事件不僅是對他個人的攻擊，也是對民主、思想自由，以及哥倫比亞正當政治活動的攻擊。」
波哥大市長蓋倫（Carlos Galan）在社群平台X上表示，烏力貝「正在接受緊急治療」，還說「槍手已被逮捕」。
國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）也在X上說，當局懸賞約70萬美元（約新台幣2097萬元），徵求有助於抓捕幕後主使者的線索。
桑傑士表示，軍方與警方高層正在召開會議，「擬定應對當前局勢的策略」。
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