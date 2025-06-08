馬克宏將訪格陵蘭 顧稀土、防美併購

法國總統馬克宏宣布將訪問格陵蘭，顯示歐洲對此地的地緣戰略的重視！法國總統府7日宣布馬克宏將於15日與格陵蘭總理尼爾森見面，雙方將聚焦北大西洋與北極安全等議題。由於美國總統川普上任後，多次表示要買下格陵蘭，而在北極逐漸融化下，格陵蘭的戰略地位日顯重要，馬克宏盼藉此展現歐洲對此的重視。

《Politico》提到，格陵蘭的鈾與石墨烯蘊藏量相當高，對於半導體與全球製造業供應鏈具有相當關鍵的角色，且格陵蘭多數礦藏尚未被開發，加上全球暖化下，北極逐漸出現可航行的航道，包括歐盟、俄羅斯、美國、中國等大國對北極航道的航行權與格陵蘭的戰略地位相當關注。

格陵蘭稀土受關注

根據《半島電視台》報導，法國總統府宣布馬克宏將訪問格陵蘭，與總理尼爾森見面，討論有關北大西洋、北極安全、氣候變遷、能源轉型與關鍵原物料等議題。法國總統府表示，馬克宏希望藉由此行，強化與北極國家的合作，彰顯歐盟的主權。

由於格陵蘭的戰略地位重要，且稀土的含量全球第二（僅次於中國），川普多次表示要買下格陵蘭，以強化國際安全。美國政府也宣稱俄羅斯與中國對格陵蘭有戰略意圖，美國副總統范斯3月28日也訪問格陵蘭的美軍軍事基地，並指控尼爾森沒有為格陵蘭人民做好事情，當地經濟缺乏投資以確保島嶼安全。

北極戰略地位增加

但目前擁有格陵蘭的丹麥則表示格陵蘭是「非賣品」，近來面對美國併購的威脅，丹麥政府也花費146億丹麥克朗（21億美元）強化格陵蘭安全，包括購買3艘海巡船，設置衛星與購買大量無人機。格陵蘭當地的政黨也拒絕加入美國，總理尼爾森也呼籲當地5.7萬名居民要團結，才能對抗龐大的壓力。

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