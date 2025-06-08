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哥倫比亞總統候選人遭槍擊！渾身血駭人畫面曝 槍手已被捕

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影／哥倫比亞總統候選人遭槍擊！渾身血駭人畫面曝 槍手已被捕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
根據哥倫比亞國家警察，其總統候選人烏里韋於當地時間7日晚間在波哥大遭槍擊受傷。圖/取自@XPost1A在X的照片
根據哥倫比亞國家警察，其總統候選人烏里韋於當地時間7日晚間在波哥大遭槍擊受傷。圖/取自@XPost1A在X的照片

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據哥倫比亞國家警察，其總統候選人烏里韋（Miguel Uribe）於當地時間7日晚間在波哥大遭槍擊受傷。

波哥大市長加朗（Carlos Galán）表示，烏里韋在豐蒂邦區（Fontibón）遇襲後正在接受緊急治療，並指出哥倫比亞首都的「整個醫療院所系統」都已進入警戒狀態，以備必要時轉院。

加朗補充，嫌犯已被逮捕。

哥倫比亞政府已就烏里耶遇襲發表聲明，予以譴責。

英國廣播公司（BBC）西文網報導稱，事發後烏里耶隨即被送往醫院，目前尚不清楚其傷勢狀況。

根據社群媒體流傳的影像顯示，烏里耶渾身是血，疑似頭部及背部血流不止，在其他人攙扶下緊急送醫，現場人士則在尋求援助。

哥倫比亞下屆總統大選預定2026年5月舉行。

美國 社群媒體 哥倫比亞

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