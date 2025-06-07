德國因應俄國恐襲北約 官員稱需在3年內採購所需軍備
德國政府軍購事務負責人今天表示，為了應付俄羅斯可能對北大西洋公約組織（NATO）盟邦領土發動攻擊，德國軍隊需在3年內進行升級軍備所需採購。
法新社報導，自從俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭，加上美國近來力促北約成員國承諾更多國防支出後，相關支出在各國施政計畫中的重要性已提高。
德國聯邦軍購辦公室（Federal Office for Military Procurement）負責人勒尼格克恩登（Annette Lehnigk-Emden）告訴德國「每日鏡報」（Tagesspiegel）：「為了替捍衛國家做好充分準備，最晚在2028年必須取得一切必要裝備。」
德國聯邦國防軍（Bundeswehr）總監布洛爾（Carsten Breuer）近來警告，俄羅斯最快可能在2029年有能力「對北約成員國領土發動大規模攻擊」。
布洛爾指出，俄軍為了可能對屬於北約的波羅的海國家發動攻擊，正在增加握有的彈藥和戰車數量。
勒尼格克恩登強調，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的新政府為了實現軍備升級，正將數以千億計歐元預算投入國防支出，優先考慮採購的是「天空突擊兵」（Skyranger）防空戰車這類重型裝備。
德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）5日也說，德軍未來幾年需要增加5萬至6萬名兵員，才能滿足已升高的北約國防需求。
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