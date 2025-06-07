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日本積極爭取巡防艦訂單 最新型護衛艦泊澳洲港口

中央社／ 東京7日專電

澳洲計畫斥資布署新型通用護衛艦，日本德國爭搶訂單。日本海上自衛隊派出出最先進的「最上級」護衛艦（FFM）「矢作」號日前停靠澳洲北部達爾文港口，趁機宣傳日艦的優勢。

日本共同社報導，日本海上自衛隊的「矢作」號於澳洲當地時間5日停靠澳洲北部達爾文港，6日邀請澳洲海軍相關人士在艦上晚宴。

報導說，澳洲海軍一線人員對於德國所提案的MEKO-A200型巡防艦，因與澳洲現行的巡防艦能保持運用的持續性，獲得一定程度的支持。日本希望讓澳方能直接體驗「最上級」多用途護衛艦運用的便捷性，以緩解澳洲對日本護衛艦的不安。

矢作號的艦長田村真禎解說「最上級」護衛艦的特性做解說。包括為強化護衛艦的匿蹤能力、不易被雷達捕捉，艦身外觀更加平滑，尤其是朝天的圓柱形複合天線是一大特徵。

日本產經新聞先前報導，澳洲計畫淘汰老舊的巡防艦，布署11艘新型艦，估計投入金額約111億澳幣（約新台幣2200億元）。11艘中的3艘先在共同開發國生產，其餘的在澳洲建造。今年內澳洲將決定與哪一國進行共同開發，新型艦預定2029年開始交付。

分析人士指出，相較過往艦型，日本的「最上級」護衛艦體小而精緻，方便搭載澳洲同盟國美國的武器。而德國所提出的方案是以澳洲海軍目前布署的安扎克級巡防艦（Anzac-class frigate）的升級型，運用上的持續性獲得一定的支持。

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