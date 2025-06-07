法國總統馬克宏6月15日訪格陵蘭 將商討北極安全議題
法國總統府今天發布聲明指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計6月15日訪問丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。
路透社報導，法國總統府的聲明寫道，馬克宏將於出訪期間會晤格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。
聲明還提到，3位領導人的會談將聚焦於北大西洋和北極安全、氣候變遷、能源轉型以及重要礦產資源等議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言