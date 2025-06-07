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法國總統馬克宏6月15日訪格陵蘭 將商討北極安全議題

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
法國總統馬克宏。圖／法新社
法國總統馬克宏。圖／法新社

法國總統府今天發布聲明指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計6月15日訪問丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。

路透社報導，法國總統府的聲明寫道，馬克宏將於出訪期間會晤格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。

聲明還提到，3位領導人的會談將聚焦於北大西洋和北極安全、氣候變遷、能源轉型以及重要礦產資源等議題。

馬克宏 法國 格陵蘭 丹麥

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