遭恐怖分子劫持囚禁 以色列官員：從加薩走廊帶回泰國人質遺體

以色列官員今天表示，以色列軍隊已從加薩走廊帶回1名在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯2023年10月7日突襲中，遭劫持為人質的泰國人納塔彭（Natthapong Pinta）遺體。

法新社報導，以色列軍方發表聲明說，軍方和以色列國家安全局（Shin Bet）昨天攜手開展行動，在加薩走廊（Gaza Strip）南部的拉法（Rafah）地區「帶回納塔彭遺體」。

聲明控訴說：「納塔彭2023年10月7日在尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz）遭恐怖分子劫持，並在被囚期間遇害。」

這個聲明將責任歸咎於與哈瑪斯（Hamas）盟友伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）關係密切的武裝團體聖戰者旅（Mujahideen Brigades）。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在聲明中說，這名人質的遺體已在拉法地區一次特別行動中「帶回以色列」。

卡茲說道：「納塔彭從泰國來到以色列從事農業工作，原本希望為自己和家人創造更美好的未來」，但他「在被俘期間遭恐怖組織聖戰者旅殘忍殺害」。

聲明中還說：「恐怖組織聖戰者旅還謀殺另一名外國人，並且扣留遺體。」這項聲明強調，納塔彭的家人和泰國官員已接到通知，以色列已採取行動帶回納塔彭的遺體。