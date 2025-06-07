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刻板印象？石破茂爆失言「群馬人似乎很凶」 急澄清無歧視之意

中央社／ 東京7日專電
日本首相石破茂。圖／法新社
日本首相石破茂。圖／法新社

日本首相石破茂今天到群馬縣前橋市視察地方創生時講出「聽到群馬縣就覺得似乎有很多很凶的人」、「群馬縣的女人似乎很強悍」。日媒指出，這番不恰當的發言可能挨轟。石破解釋，他是指群馬的女性很堅韌，沒有歧視意思。

日本時事通信社報導，石破今天視察群馬縣前橋市，與當地的經營者進行意見交換時表示，「我們西日本的人光是聽到北關東就覺得有點恐怖，群馬縣似乎有很多很凶的人」、「群馬縣的女人似乎很強悍，會讓人心生畏懼」。

石破被媒體問及他所講的話的含意時表示，「大家都知道有關群馬的風土，就是有人說『女人當家和冬天乾冷的西北風』（かかあ天下と空っ風）。我認為這是指群馬的女性很堅韌，撐起這地區的意思，我完全沒有歧視的意思」。

日本產經新聞報導，對於自己的發言，石破解釋說，「自己來到群馬，覺得和大家所說（好像有很多很凶的人）的不同，我再度認為實際走訪各地是很重要的」。

推動地方創生是石破施政的招牌政策，今天他是與據點設於前橋市的經營者所組成的「太陽之會」成員討論如何讓地方活絡化。

在此之前，石破還在日本眼鏡品牌JINS的交流設施「JINS PARK」聽取JINS控股公司執行長田中仁的簡報，了解由民間主導地方創生、造鎮的事例，作為官民合作的參考。

群馬縣在明治時代（西元1868-1912年）蠶絲業發達，大多靠女性從事支撐這行業。「かかあ天下」一詞代表上州（群馬的舊稱）的男人感謝老婆支撐蠶絲業的貢獻，也具有男人向人炫耀「我老婆天下第一」之意。

石破茂 日本 日媒

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