美國挺加薩人道主義基金會 傳考慮資助150億元
路透社引述2名消息人士和2名美國前官員說法報導，美國國務院正考慮向新成立的「加薩人道主義基金會」資助5億美元（約新台幣150億元）。
據報導，加薩人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation，GHF）引發爭議的援助行動受到暴力衝突和亂象所擾，美國國務院此舉將使得美國涉入更深。
消息人士和美國前官員透露，提供加薩人道主義基金會的資金將來自美國國際開發總署（USAID）；這個美國對外援助機構正被併入美國國務院。
這2名消息人士指出，這項計畫遭到一些美國官員反對，主要是因為他們關切巴勒斯坦人民在物資發送地點附近發生致命槍擊事件，以及加薩人道主義基金會的能力。
加薩人道主義基金會因涉嫌缺乏中立性，受到聯合國（UN）等人道主義組織猛烈批評。該基金會負責人在5月下旬請辭，理由是組織無法堅守人道主義原則。
加薩人道主義基金會上週開始在加薩走廊（Gaza Strip）發放援助物資，但在群眾擠爆物資發送中心後，本週被迫兩度暫停發放。
美國國務院和加薩人道主義基金會未立即回應路透社的置評請求。
路透社無法確定目前誰在為加薩人道主義基金會的行動提供資金。該基金會利用美國私人維安和物流公司將援助物資送入加薩，並在所謂的安全分發地點發送物資。
儘管美國總統川普政府與以色列當局表示他們未資助加薩人道主義基金會的行動，但兩國一直力促聯合國和國際援助團體與這個基金會合作。
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