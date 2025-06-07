涉嫌勾結販毒集團遭調查 墨西哥市長與隨扈遭人槍擊身亡

墨西哥米卻肯州塔坎巴羅（Tacámbaro, Michoacán）的市長巴蒂斯塔．賈西亞（Salvador Bastida García）6日深夜與隨扈一同遭人槍擊身亡，此事件成為墨國近期針對民選官員的又一起致命攻擊。

拉丁時報與當地媒體報導，事發時間為6日午夜過後。當時，巴蒂斯塔．賈西亞與隨扈正乘坐一輛白色福特皮卡前往主要廣場途中，卻遭槍手以大口徑槍械襲擊，隨扈當場死亡，巴蒂斯塔．賈西亞則身受重傷，雖緊急送醫，仍因傷重不治。從網路流傳的影像可見，座車車門和附近地面有大量血跡。

巴蒂斯塔．賈西亞是當地社區知名人士，代表執政的「國家復興運動黨」（Morena）參選，於2024年9月當選塔坎巴羅市長，也是他第二度擔任此職。在加入執政黨之前，他曾是革命制度黨（PRI）的長期黨員，並於2008年至2011年間，以PRI候選人身份擔任市長。

然而，他在第二度當選不久後，於2024年11月即遭聯邦總檢察長辦公室調查，指控他及多位市府官員涉嫌與「哈里斯科新世代集團」（CJNG）成員舉行「定期且雙方自願的會議」。

據LatinUS報導，調查源自聯邦當局掌握的情報指出，巴蒂斯塔．賈西亞及小內閣成員定期會晤CJNG領導人，疑似提供警方保護，並允許該販毒集團介入市政工程合約及財政決策。命案發生當時，聯邦檢察官仍在針對巴蒂斯塔．賈西亞及3名同伙收集證據。

巴蒂斯塔．賈西亞之死，是墨西哥當前政治暴力浪潮的最新受害案例。根據政治顧問公司Integralia的報告，2025年1月至3月期間，全墨西哥至少有50名公職人員被殺。近幾個月來，哈利斯科和韋拉克魯斯等州也接連傳出地方官員與候選人遇害，其中許多案件懷疑與組織犯罪有關。

🚨 Tacámbaro , Michoacán :

Porque en la madrugada fusilaron al presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida García.

🔫

Fue atacado a tiros por sicarios mientras viajaba en una camioneta junto a su escolta; ambos fallecieron.

🛻

Le llegaron los balazos en vez de abrazos.

☠️… pic.twitter.com/29GX0ZiouE — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) 2025年6月6日

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