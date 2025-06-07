日本修訂核融合戰略 2030年代驗證發電計畫

日本政府的「綜合創新戰略推動會議」本週修改核融合的國家戰略，納入2030年代驗證核融合發電的計畫，預計今年度制定具體進度表。

「讀賣新聞」報導，由於核融合原理是重現恆星內部產生能量的過程釋出巨大能量，以核融合發電不會排放二氧化碳，被期待成為一種脫碳電源。

日本政府2023年首度制定核融合的國家戰略，本月4日首度修改內容。內閣官房長官林芳正目前擔任綜合創新戰略推動會議的議長。

日本政府考量國際競相開發核融合發電技術，這次修改戰略內容時，提出的目標為「領先世界的發電驗證」，將在內閣府成立作業小組，以便討論核融合反應爐的建設地點選定程序與營運者條件等事項，並在本年度內彙整報告書。而具體進度表將根據討論內容規劃。

另外，這次修訂的國家戰略內容，也包含官方與民間提升研發能力，像是在「量子科學技術研究開發機構」等官方機構，配備民間企業也能使用的實驗設備。