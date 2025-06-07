中國觀光客遊日本京都遭刺傷 行凶男子逃逸
日本京都市昨晚發生中國籍男性觀光客，遭另一名男子持刀刺傷的案件，行凶男子仍在逃，日本警方朝殺人未遂案方向偵辦。
日本放送協會（NHK）報導，昨晚8時（台灣時間7時）左右，京都市下京區的路上，37歲中國籍男性觀光客遭一名男子持刀刺傷。
警方表示，受傷的男性從頸部附近到側腹一帶受傷，被送醫急救，意識清楚，無生命危險。
受傷男性是從中國來到京都觀光，在刺傷案現場附近的餐飲店用餐後，在路上與另一名男性發生口角爭執遭刺傷。
行凶男子身高約175公分，戴著眼鏡，身穿白色T恤，在刺傷中國籍男性觀光客後，逃離現場。
警方調查得知，受傷的中國男子與行凶者並不相識，正朝殺人未遂案方向偵辦。
事發現場是京都市的京阪電鐵清水五條車站附近。
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