瑞典「環保少女」乘船闖加薩 以軍準備攔截、美議員譏：希望她會游泳
瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）近日搭上一艘帆船航向加薩走廊，試圖突破以色列的海上封鎖，將人道救援物資送去當地。以色列國防軍已加強軍事部署，傳出將派遣海軍特種部隊與飛彈艦艇應對。
耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）報導，以色列海軍第13突擊隊（Shayetet 13）與飛彈快艇隊已奉命待命，準備攔截「馬德琳號」（Madleen）。該船屬於「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition），船上有12人，包括22歲的童貝里、「冰與火之歌」演員康寧漢（Liam Cunningham），以及具有巴勒斯坦血統的法籍歐洲議員哈珊（Rima Hassan）。
馬德琳號1日自義大利西西里島出發，預計7日抵達加薩。該團體表示，此行是「非暴力行動」，旨在挑戰以色列對加薩長期的海上封鎖與日益升高的戰爭罪行。
不過，以色列軍方態度強硬。國防軍發言人德夫林（Effie Defrin）表示，針對這次行動「我們已準備就緒」，強調以軍過去已累積攔截自由船隊的經驗，將視情況行動。
軍方人士透露，若馬德琳號無視軍方警告強行進入封鎖海域，將可能遭突襲、登船逮捕，並被押往阿什杜德港（Ashdod）後驅逐出境。
童貝里方面已對安全問題表達關切。她的同行者指出，馬德琳號於本周行經地中海期間，曾連續兩晚遭希臘海岸防衛隊操作的以色列製「蒼鷺」（Heron）無人機盤旋監控。該無人機可載重達1000公斤、連續飛行52小時。
這並非童貝里首次嘗試，她原定上個月搭乘該組織的另一艘船「良心號」（Conscience），結果該船在馬爾他附近的國際水域航行時遭到兩架疑似無人機襲擊。該組織指責以色列需為這起襲擊負責，導致船隻前部受損，童貝里也因此未能如願。
針對此行動引發的國際關注，美國共和黨籍參議員、川普盟友葛理漢（Lindsey Graham）在X上轉發報導，語帶嘲諷寫道：「希望葛瑞塔（童貝理）和她的朋友會游泳！」言論也引起輿論反彈。
童貝里之後受訪時反嗆「我們很會游」。她批評，「當面對種族滅絕與對200萬人的系統性飢餓時，身為民選官員的責任應該是保護人民，而不是嘲笑那些試圖採取行動的人。我想這完全展現了政客們的優先事項」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言