快訊

畢業季限定！「畢業聚餐美食優惠」最強懶人包…火鍋、燒肉包場師生同樂又省錢

美女主播疑似罹癌！親吐心聲：想活著陪孩子長大

北市松山區嚴重車禍！汽車高速衝撞剛起步遊覽車...2人無生命跡象

瑞典「環保少女」乘船闖加薩 以軍準備攔截、美議員譏：希望她會游泳

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
瑞典「環保少女」童貝里近日搭上一艘帆船航向加薩走廊，試圖突破以色列的海上封鎖，將人道救援物資送去當地。以色列國防軍已加強軍事部署，傳出將派遣海軍特種部隊與飛彈艦艇應對。圖／擷自Reddit/r/GretaThunberg
瑞典「環保少女」童貝里近日搭上一艘帆船航向加薩走廊，試圖突破以色列的海上封鎖，將人道救援物資送去當地。以色列國防軍已加強軍事部署，傳出將派遣海軍特種部隊與飛彈艦艇應對。圖／擷自Reddit/r/GretaThunberg

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）近日搭上一艘帆船航向加薩走廊，試圖突破以色列的海上封鎖，將人道救援物資送去當地。以色列國防軍已加強軍事部署，傳出將派遣海軍特種部隊與飛彈艦艇應對。

耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）報導，以色列海軍第13突擊隊（Shayetet 13）與飛彈快艇隊已奉命待命，準備攔截「馬德琳號」（Madleen）。該船屬於「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition），船上有12人，包括22歲的童貝里、「冰與火之歌」演員康寧漢（Liam Cunningham），以及具有巴勒斯坦血統的法籍歐洲議員哈珊（Rima Hassan）。

馬德琳號1日自義大利西西里島出發，預計7日抵達加薩。該團體表示，此行是「非暴力行動」，旨在挑戰以色列對加薩長期的海上封鎖與日益升高的戰爭罪行。

不過，以色列軍方態度強硬。國防軍發言人德夫林（Effie Defrin）表示，針對這次行動「我們已準備就緒」，強調以軍過去已累積攔截自由船隊的經驗，將視情況行動。

軍方人士透露，若馬德琳號無視軍方警告強行進入封鎖海域，將可能遭突襲、登船逮捕，並被押往阿什杜德港（Ashdod）後驅逐出境。

童貝里方面已對安全問題表達關切。她的同行者指出，馬德琳號於本周行經地中海期間，曾連續兩晚遭希臘海岸防衛隊操作的以色列製「蒼鷺」（Heron）無人機盤旋監控。該無人機可載重達1000公斤、連續飛行52小時。

這並非童貝里首次嘗試，她原定上個月搭乘該組織的另一艘船「良心號」（Conscience），結果該船在馬爾他附近的國際水域航行時遭到兩架疑似無人機襲擊。該組織指責以色列需為這起襲擊負責，導致船隻前部受損，童貝里也因此未能如願。

針對此行動引發的國際關注，美國共和黨籍參議員、川普盟友葛理漢（Lindsey Graham）在X上轉發報導，語帶嘲諷寫道：「希望葛瑞塔（童貝理）和她的朋友會游泳！」言論也引起輿論反彈。

童貝里之後受訪時反嗆「我們很會游」。她批評，「當面對種族滅絕與對200萬人的系統性飢餓時，身為民選官員的責任應該是保護人民，而不是嘲笑那些試圖採取行動的人。我想這完全展現了政客們的優先事項」。

馬德琳號1日自義大利西西里島出發，預計7日抵達加薩，下方為截至6日該船航線與所在位置。路透／Freedom Flotilla Coalition
馬德琳號1日自義大利西西里島出發，預計7日抵達加薩，下方為截至6日該船航線與所在位置。路透／Freedom Flotilla Coalition

童貝里 以色列

延伸閱讀

無國界醫生現場：加薩人道援助「武器化」，以色列可能構成危害人類罪

經濟部次長瑞典國會演講 深化台灣瑞典政經關係

瑞典環保少女童貝里乘船闖加薩 盼送物資救援巴人

白宮稱以同意川普版加薩停火案 哈瑪斯指未考慮加薩人要求

相關新聞

瑞典「環保少女」乘船闖加薩 以軍準備攔截、美議員譏：希望她會游泳

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）近日搭上一艘帆船航向加薩走廊，試圖突破以色列的海上封鎖，將人道救援...

北韓網路傳「大規模中斷」 研究人員：原因可能來自內部

路透7日報導，一位英國研究人員表示，北韓網路正遭遇大規模中斷，原因可能來自內部，而非網路攻擊。

烏克蘭奇襲奏效 澤倫斯基寫給抗俄作戰的新「被」忘錄

烏克蘭6月1日發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，出動大批無人機深入俄國境內空襲軍事基地，震撼全球。曾被美國總統川普當眾羞辱「手中沒牌」的烏克蘭總統澤倫斯基現在亮牌，川普和俄羅斯總統普亭要如何接招？台灣又該如何看待？

美中台博弈／川習通話全球矚目 雙邊都有輸不得的壓力

川普這通電話，鈴響了好久，習近平才接。 台北時間6月5日晚上，在沒有任何徵兆下，兩人通話一個半小時，最後以歡迎互訪作結。美中雙方對這場談話的態度有所差異，但可看出雙方都希望把貿易問題單獨隔開解決，不要牽涉其他議題。唯一的例外是，習近平仍然提到，美國應當慎重處理台灣問題。 美國對全球關稅戰至今已經兩個月，川習這場較量誰贏誰輸，小國觀風向，決定向誰扈從，大國則以北京為範例，向華盛頓討價還價……

美、韓總統通話…李在明就任後首次 將致力協商關稅、一起打高爾夫

4日甫就任的南韓總統李在明6日和美國總統川普通話，這是2人首度以總統身分跟對方通話。

日登月失敗 太空雄心受挫

日本ispace公司開發的強韌號（Resilience）第二次嘗試登陸月球失敗，對日本正在迅速發展的商用航太工業造成沉重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。