北韓網路傳「大規模中斷」 研究人員：原因可能來自內部

路透7日報導，一位英國研究人員表示，北韓網路正遭遇大規模中斷，原因可能來自內部，而非網路攻擊。

根據路透的檢查，北韓主要新聞網站及外交部的網站上午均無法訪問。監控北韓網路的英國研究人員阿里（Junade Ali）表示：「北韓的網路目前正遭遇大規模中斷，影響所有連線路徑，無論是經由中國大陸還是俄羅斯。」

阿里指出，北韓整個網路基礎設施在能夠監控網路活動的系統中完全無法顯示。他說：「很難說這是刻意為之還是意外所致，但這看上去是內部問題，而非外部攻擊。」

負責監控北韓網路活動的南韓警察廳網路恐怖應變中心官員，尚未能取得聯繫以發表評論。

截至台灣時間上午10時左右，已可訪問北韓朝中社的網站。