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智利北部規模6.4地震 未傳人員傷亡

中央社／ 智利聖地牙哥6日綜合外電報導

智利北部今天發生規模6.4地震，有基礎建設輕微受損，2萬多人無電可用。有關當局尚未通報任何人員傷亡。

美聯社報導，美國地質調查所（USGS）通報地震發生在當地下午1時15分，震源深度76公里，震央在阿塔卡瑪沙漠（Atacama Desert）沿海附近。

雖然阿塔卡瑪沙漠地區多個社區都感受到地牛翻身，但初步報告顯示沒有人員傷亡。

智利海軍海洋測量局（Hydrographic andOceanographic Service）表示，這起地震的特徵未符在南美洲沿岸引發海嘯的條件。

智利國家災難應變服務機構Senapred副主任歐提茲（Miguel Ortiz）表示，這起強震造成基礎設施「輕微」受損和電力中斷，有近2.3萬人無電可用。

智利 基礎建設 地震

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