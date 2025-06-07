智利北部規模6.4地震 未傳人員傷亡
智利北部今天發生規模6.4地震，有基礎建設輕微受損，2萬多人無電可用。有關當局尚未通報任何人員傷亡。
美聯社報導，美國地質調查所（USGS）通報地震發生在當地下午1時15分，震源深度76公里，震央在阿塔卡瑪沙漠（Atacama Desert）沿海附近。
雖然阿塔卡瑪沙漠地區多個社區都感受到地牛翻身，但初步報告顯示沒有人員傷亡。
智利海軍海洋測量局（Hydrographic andOceanographic Service）表示，這起地震的特徵未符在南美洲沿岸引發海嘯的條件。
智利國家災難應變服務機構Senapred副主任歐提茲（Miguel Ortiz）表示，這起強震造成基礎設施「輕微」受損和電力中斷，有近2.3萬人無電可用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言