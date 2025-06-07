智利北部規模6.4地震 未傳人員傷亡

川普這通電話，鈴響了好久，習近平才接。 台北時間6月5日晚上，在沒有任何徵兆下，兩人通話一個半小時，最後以歡迎互訪作結。美中雙方對這場談話的態度有所差異，但可看出雙方都希望把貿易問題單獨隔開解決，不要牽涉其他議題。唯一的例外是，習近平仍然提到，美國應當慎重處理台灣問題。 美國對全球關稅戰至今已經兩個月，川習這場較量誰贏誰輸，小國觀風向，決定向誰扈從，大國則以北京為範例，向華盛頓討價還價……

2025-06-07 07:00