民主黨人想拉攏 逾8成網友挺組新政黨

美國科技富豪馬斯克五日在社群媒體Ｘ發文問道，「現在是時候在美國創立真正能代表八成中間選民的新政黨了嗎？」他並發起網路民調讓Ｘ用戶投票，五小時內逾二九三萬名網友參與，其中逾八成贊成組黨，好與美國兩大黨分庭抗禮。

馬斯克還在Ｘ發文翻出聯邦參議院多數黨（共和黨）領袖熊恩，以及共和黨籍聯邦眾議院議長強生分別在二○二○和二三年的貼文，內容是這兩人表達對預算赤字和國家債務的擔憂；馬斯克問道，「二○年的熊恩去哪了？二三年的強生又去哪了？」

熊恩五日避談媒體對他有關川普和馬斯克撕破臉的提問，只說「我對此（馬斯克批川普）不予置評」。強生發言人同日雖未立即置評，但強生稍早強調馬斯克是他「好友」，兩人打算聊聊。

有些隔岸觀火的民主黨人則認為，應再給馬斯克一次機會。與馬斯克認識十多年的加州民主黨籍聯邦眾議員卡納表示，由於民主黨人都反對馬斯克很不滿的川普「又大又美法案」，因此民主黨應與馬斯克談談並設法拉攏他。也有民主黨人不屑一顧，伊利諾州聯邦眾議員施奈德就直言，民主黨不應將他當作關注焦點。