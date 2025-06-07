零和遊戲？白宮憂骨牌效應

美國總統川普和科技富豪馬斯克失和檯面化，英國廣播公司（ＢＢＣ）及美媒Politico六日報導，民主黨策士柯爾認為，這兩人決裂是場「零和遊戲」。ＢＢＣ報導還說，「請大家繫好安全帶，這將是場沒人能全身而退的風暴」。

馬斯克在社群媒體Ｘ發文嗆聲，「要不是我，川普（去年總統）大選早輸了，民主黨早控制聯邦眾議院，共和黨在聯邦參議院也只會是五十一席比四十九席（的脆弱多數）；真是忘恩負義」。

共和黨人擔憂，川、馬反目恐使黨內挺川勢力失去馬斯克的資金等支持。若他出手扶植挺川勢力以外的人士，將撼動明年期中選舉的國會議員選戰布局。

民主黨人則多選擇觀戰，民主黨策士柯爾就形容，這是零和遊戲，馬斯克愈攻訐川普，對民主黨愈有利。預料這場大戲不會很快落幕，馬斯克就在Ｘ發文直言，「我會存在約四十多年，而川普只剩三點五年任期」。

白宮內部則擔憂，馬斯克未來可能公開更多內幕，引發新一波反川聲浪，甚至釀成政治「骨牌效應」。川普則可能啟動調查，整肅仍在美國政府體系中的「政府效率部（ＤＯＧＥ）派」馬斯克盟友。