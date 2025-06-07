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雙方各擁4殺招！馬斯克能砸錢攻訐 川普握合約籌碼

聯合報／ 編譯梁采蘩／綜合報導
太空探索科技公司為馬斯克旗下企業。圖為該公司發射獵鷹重型運載火箭。（美聯社）
太空探索科技公司為馬斯克旗下企業。圖為該公司發射獵鷹重型運載火箭。（美聯社）

紐約時報五日報導，美國總統川普與全球首富馬斯克五日鬧翻，若要報復對方，兩人各有哪些手段能「互相傷害」。

馬斯克手上有哪些牌呢？其一是砸錢打擊川普及其盟友，攻訐川普施政。馬斯克曾砸逾二點五億美元幫川普當選，如今也有能力轉頭資助反共和黨的選舉活動。馬斯克也可能拒付原先承諾支持川普的最後一筆資金，金額達一億美元。

其二是利用社群媒體。馬斯克五日下午在旗下Ｘ發起投票，有網友發文提議「川普應被彈劾」，馬斯克隨即回以「是的」。但不清楚馬斯克的意思到底是贊成彈劾川普，還是附和該網友發文中的其他內容。

其三是使川普捲入爭議。馬斯克可能反過來製造麻煩，聲稱握有內幕消息。他五日在未提出任何證據下宣稱，川普政府刻意拖延公布「淫魔」艾普斯坦相關檔案，背後主因是川普的姓名赫然出現其中。馬斯克指稱，「把這則貼文標記起來，將來真相會水落石出」。

其四是運用旗下企業令川普政府難堪。馬斯克揚言立刻讓太空探索科技公司（SpaceX）的龍太空船退役。龍負責載美國太空總署（ＮＡＳＡ）太空人與物資往返國際太空站。

川普又能如何反制呢？其一是中止與馬斯克旗下公司的政府合約。川普在自創社群媒體真實社群寫道，結束與馬斯克旗下各公司（包含SpaceX與特斯拉）的合約，將是節省政府預算最簡單的方法。而光去年，馬斯克的企業就從十七個美國政府機關獲得近一百項合約，總值達卅億美元。

其二是徹查馬斯克的移民身分與吸食禁藥爭議。川普盟友、馬斯克頭號批評者之一的巴農呼籲對馬斯克移民身分展開「正式調查」，還說「我強烈相信他是非法移民，應立刻驅逐出境」。

其三是取消馬斯克的安全許可。巴農建議調查期間，應暫停馬斯克擁有的最高機密安全許可。不過川普也可選擇乾脆就此徹底取消馬斯克的安全許可。馬斯克之所以擁有許可，主因是SpaceX與ＮＡＳＡ合作的政府合約涉及機敏資訊。若許可被撤，馬斯克與政府的合作恐無以為繼。

其四是動用總統權力對付馬斯克。川普掌握龐大行政權，既可簽行政命令懲罰政敵，也能指示司法部等機關發動調查。川普甚至能暫停馬斯克力推的若干計畫，例如政府效率部（ＤＯＧＥ），或改變對南非白人的支持立場。

馬斯克 紐約時報 社群媒體 川普 SpaceX

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