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川馬決裂 外媒：與錢、權有關

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國總統川普（右）與科技富豪馬斯克（左）鬧翻。圖為兩人三月在費城的ＮＣＡＡ摔角錦標賽決賽場邊握手。（美聯社）
美國總統川普（右）與科技富豪馬斯克（左）鬧翻。圖為兩人三月在費城的ＮＣＡＡ摔角錦標賽決賽場邊握手。（美聯社）

美國總統川普與政府效率部（ＤＯＧＥ）前主管馬斯克決裂，堪稱今年最混亂的分手，而川、馬翻臉的真正原因在「又大又美的法案」前，就有跡可循，多家外媒分析都與錢、權有關。

美媒Vox Media報導指出，兩人決裂的導火線不僅是川普「又大又美法案」，而是一連串信任破裂、權力矛盾及金錢承諾落空的結果。這也反映出馬斯克的政治影響力，遠比他自己想的要小得多。

半島電視台報導則形容，「全球最有權的人對上全球最有錢的人」，短期恐難分勝負，但已徹底終結兩人的政治蜜月。

川馬「兄弟情」約始於川普第三次競選總統期間，二○二二年十一月馬斯克讓川普重回過去稱為「推特」的社群媒體Ｘ。川普當時上傳大頭照寫道，「干預選舉（即川普指控他二○二○年敗選是遭選舉舞弊）！永不屈服！」馬斯克則回覆祝福川普「更上層樓」。

去年底川普宣布成立ＤＯＧＥ並任命馬斯克擔任共同主管，目標撙節兩兆美元聯邦預算，但兩人仍無法就又大又美的法案達成共識。

五月中旬已有多篇外媒報導提到，川馬已不再於社媒發文積極吹捧對方。馬斯克多用Ｘ，川普則回歸自創社群媒體真實社群。

美國「野獸日報」報導稱，川普「刻意冷凍」馬斯克，減少在網路上提及馬斯克的次數，將他排除在白宮活動外。

另根據川普前策士、馬斯克宿敵巴農五月接受美國大西洋月刊訪問時指稱，川馬三月首次出現重大裂痕，川普當時拒絕允許馬斯克獲得五角大廈對美、中潛在衝突的作戰計畫簡報。巴農說，「你能感覺到一切都變了，先前那股狂熱已消退」。

幾名內閣成員向川普抱怨馬斯克大規模削減人力改革過頭，此外，馬斯克承諾但未兌現給川普的一億美元捐款。

馬斯克五月卸下公職後，川普隨即撤銷馬斯克親密盟友兼好友艾薩克曼出任美國太空總署（ＮＡＳＡ）署長的提名。這看來很像是對馬斯克的報復。

川普雖聲稱撤銷是因為得知艾薩克曼過去曾捐款給民主黨。但其實這些捐款早已公開揭露，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導說，炒此一冷飯不過是因為「川普核心圈的一派人馬」對馬斯克產生不滿。對馬斯克來說，太空政策攸關其個人的重大利益。

馬斯克 社群媒體 白宮 川普 五角大廈

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