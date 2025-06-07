對抗升級！川普禁哈佛招收外生 再遭聯邦法官擋下

美國總統川普與常春藤盟校哈佛大學的對抗升級，在試圖撤銷哈佛招收國際學生被法官阻止後，四日以另一途徑阻止哈佛國際學生入學。哈佛五日提出法院文件，指控川普政府的措施是「政府經協調、不斷升級的報復行動，明顯旨在報復哈佛行使憲法第一修正案權利」。該校尋求的臨時禁制令（ＰＩＯ），五日晚間也獲法官發出 。

哈佛尋求法官發出ＰＩＯ 。美國聯邦地區法院法官巴洛茲在其發出、對哈佛有利的ＰＩＯ中，禁止總統公告在哈佛訴訟期間生效。

巴洛茲裁定，川普禁止外國人在未來六個月內入境美國就讀哈佛，將在法院有機會審查此案前造成「立即且無可彌補的損害」。巴洛茲五月也阻止川普實施另一道禁止哈佛招收外籍生的命令。外籍生占哈佛全體學生的二成五多。哈佛五日修改訴狀，對川普政府新命令提出異議，主張違反巴洛茲五月的裁定。

川普四日簽總統公告，指控哈佛未向美國國土安全部提供國際學生從事違法或危險活動的訊息，因此聯邦政府得出的結論，就是哈佛不再是值得信賴的學生與交換訪客計畫（ＳＥＶＰ）管理者，基於國安理由來限制哈佛國際學生簽證，暫停在哈佛念書或參加交流計畫的外國人入境。