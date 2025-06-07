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登陸器失速墜毀！日民間登月失敗 挑戰亞洲首例未成

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
「韌性號」月球登陸器登月失敗。路透
「韌性號」月球登陸器登月失敗。路透

日本新創太空公司ispace六日宣布，他們開發的月球登陸器「Resilience」（韌性號）極可能在著陸過程中減速不足而墜毀。這是日本第一家挑戰登陸月面的民間企業，挑戰亞洲成功首例。目前全世界只有兩家美國民間企業有過登陸器成功著陸月球的經驗。

朝日新聞報導，根據ispace公布的影片，在預定著陸時間前約一分半，高度與速度的數據忽然中斷。日本時間六日凌晨約四時半，官方稱「目前仍未能與Resilience取得聯繫，我們會持續嘗試」，令五百名聚集於東京都千代田區會場的員工與相關人士十分失望。

ispace前年曾嘗試月面著陸，希望挑戰全球民間企業成功首例，但因高度測量失準而墜毀。此次任務原計畫於六日凌晨約三時十五分，自距月面約一百公里的高度開始下降，並反覆減速噴射與調整姿態接近月面。ispace說明，著陸之前通訊正常，但在預定著陸時間（六日凌晨四時十七分）後失聯，之後持續嘗試恢復聯繫。

這次著陸任務還包含探測計畫，預定在著陸後數日內釋放ispace開發的月球探測車「Tenacious」（堅毅號），採集月球土壤，並將部分所有權出售給美國太空總署（ＮＡＳＡ）。

登陸器一月從美國佛州甘迺迪太空中心，由美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹九號火箭發射升空，採用低燃料消耗的繞遠路軌道飛行，五月進入月球軌道，搭載月面用水電解裝置以及用於太空食物生產的實驗設備。

在民間月面著陸上，美國直覺機器公司去年二月躋身全球首家成功登陸的企業，今年三月再度成功實施第二次任務，同月美國新創太空公司「螢火蟲太空」的登陸艇也成功著陸月球。ispace原期望建立「月球宅配」服務，以搶占月球資源開發與火星探測前哨基地的商機。

美國 日本 太空 SpaceX NASA

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