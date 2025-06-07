快訊

補助款辦法修改 主計總處限3天回覆 藍縣市轟中央突襲

悶熱飆36度高溫、午後大雷雨 吳德榮：注意下周熱帶擾動對台威脅程度

敲定時間！美中貿易代表9日在倫敦展開第二輪談判

聽新聞
0:00 / 0:00

日登月失敗 太空雄心受挫

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

日本ispace公司開發的強韌號（Resilience）第二次嘗試登陸月球失敗，對日本正在迅速發展的商用航太工業造成沉重打擊。

彭博資訊引述ispace公司主管報導，強韌號登陸器未能及時減速，極有可能在月球上硬著陸。該公司股價6日在東京股市暴跌29%。ispace的市值已從上個月的10億美元高點跌至約剩一半。

這次登陸月球的嘗試被譽為日本太空事業復興的象徵，吸引了1.7萬人觀賞線上直播。但此次失敗也為ispace的下一次任務蒙上陰影，該公司主管表示，尚無法確定其影響程度。

強韌號是在預計登陸月球前失聯，ispace創辦人兼執行長袴田武史（Takeshi Hakamada ）在記者會上說：「我認為現在不是落淚的時候。」「我們需要解決這些問題，並在未來的任務3和任務4中取得成果。」

這是該公司繼2023年之後第二度嘗試登月失敗，當時一個程式錯誤導致那艘太空船墜毀。如果這次的嘗試成功，ispace將成為第一家將太空船安全停靠在月球上的非美國公司。隨著各國競相探索月球，總部位於德州的競爭對手Intuitive Machines和Firefly Aerospace已完成這項目標。

日本 失敗 太空

延伸閱讀

台灣首次參與！日本強韌號登月著陸失敗 中大教授：已是重大突破

日本民間月球登陸器「韌性號」降落衝太快墜毀 挑戰亞洲首例失敗

整理包／G4級地磁擾動來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

強烈磁暴影響地球51小時 氣象署：無線電恐中斷、衛星導航有誤差

相關新聞

美中台博弈／川習通話全球矚目 雙邊都有輸不得的壓力

川普這通電話，鈴響了好久，習近平才接。 台北時間6月5日晚上，在沒有任何徵兆下，兩人通話一個半小時，最後以歡迎互訪作結。美中雙方對這場談話的態度有所差異，但可看出雙方都希望把貿易問題單獨隔開解決，不要牽涉其他議題。唯一的例外是，習近平仍然提到，美國應當慎重處理台灣問題。 美國對全球關稅戰至今已經兩個月，川習這場較量誰贏誰輸，小國觀風向，決定向誰扈從，大國則以北京為範例，向華盛頓討價還價……

美、韓總統通話…李在明就任後首次 將致力協商關稅、一起打高爾夫

4日甫就任的南韓總統李在明6日和美國總統川普通話，這是2人首度以總統身分跟對方通話。

日登月失敗 太空雄心受挫

日本ispace公司開發的強韌號（Resilience）第二次嘗試登陸月球失敗，對日本正在迅速發展的商用航太工業造成沉重...

登陸器失速墜毀…日民間登月失敗 挑戰亞洲首例未成

日本新創太空公司ispace六日宣布，他們開發的月球登陸器「Resilience」（韌性號）極可能在著陸過程中減速不足而...

馬斯克分手川普後 歐盟歡迎前來、俄議員稱可政治庇護

美國科技業億萬富豪馬斯克昨天與美國總統川普公開反目後，歐洲聯盟（EU）發言人今天表示，歐洲非常歡迎馬斯克；俄羅斯國會議員...

川習通話後 陸官媒分析美方8干擾行徑！曝提台灣問題「關鍵意涵」

美國總統川普與大陸國家主席習近平5日通話，央視旗下新媒體《玉淵譚天》6日晚間發文解讀，強調美國有8項行徑正在各種干擾和破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。