日登月失敗 太空雄心受挫

日本ispace公司開發的強韌號（Resilience）第二次嘗試登陸月球失敗，對日本正在迅速發展的商用航太工業造成沉重打擊。

彭博資訊引述ispace公司主管報導，強韌號登陸器未能及時減速，極有可能在月球上硬著陸。該公司股價6日在東京股市暴跌29%。ispace的市值已從上個月的10億美元高點跌至約剩一半。

這次登陸月球的嘗試被譽為日本太空事業復興的象徵，吸引了1.7萬人觀賞線上直播。但此次失敗也為ispace的下一次任務蒙上陰影，該公司主管表示，尚無法確定其影響程度。

強韌號是在預計登陸月球前失聯，ispace創辦人兼執行長袴田武史（Takeshi Hakamada ）在記者會上說：「我認為現在不是落淚的時候。」「我們需要解決這些問題，並在未來的任務3和任務4中取得成果。」

這是該公司繼2023年之後第二度嘗試登月失敗，當時一個程式錯誤導致那艘太空船墜毀。如果這次的嘗試成功，ispace將成為第一家將太空船安全停靠在月球上的非美國公司。隨著各國競相探索月球，總部位於德州的競爭對手Intuitive Machines和Firefly Aerospace已完成這項目標。