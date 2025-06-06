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川習通話後 陸官媒分析美方8干擾行徑！曝提台灣問題「關鍵意涵」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸官媒5日晚間宣布習近平與川普通電話的消息。圖為2017年川普訪問北京，習近平和夫人彭麗媛（右二、右一）8日與川普夫婦（前排左二、左一）在北京故宮寶蘊樓茶敘。（新華社）
大陸官媒5日晚間宣布習近平與川普通電話的消息。圖為2017年川普訪問北京，習近平和夫人彭麗媛（右二、右一）8日與川普夫婦（前排左二、左一）在北京故宮寶蘊樓茶敘。（新華社）

美國總統川普與大陸國家主席習近平5日通話，央視旗下新媒體《玉淵譚天》6日晚間發文解讀，強調美國有8項行徑正在各種干擾和破壞雙邊的共同繁榮，同時也解讀大陸方面提及台灣議題的意涵。

《玉淵譚天》指出，大陸方面發出的新聞稿總共547字。「信息量很大，值得字斟句酌」。

文章強調，各種干擾和破壞正在影響兩國共同繁榮，美方圍繞貿易領域，干擾和破壞的行徑至少有八類，分別是：一、妄圖取消中國大陸永久正常貿易關係地位；二、泛化國家安全概念；三、濫用出口管制；四、徵收301關稅；五、開展232調查；六、違規濫用貿易救濟措施；七、以芬太尼為由對大陸採取貿易限制措施；八、加徵所謂「對等關稅」。

文章還解讀，此次通稿再次證實了兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行的會談，是應美方邀請。大陸把這個意思再點出來，蘊含了兩層含義。「首先，那些錯誤行徑是美方主動挑起的，需要美方先認識到問題。其次，既然是美方主動來談的，那接下來就要表現出真正的合作姿態，而不是把談判當成博弈、壓價或拉鋸」。

而就美國指控大陸管控稀土出口影響全世界，文章強調，「稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。是非歧視性的，不針對特定國家。美方自己非要對號入座，恰恰說明，美國自己習慣了把科技問題『工具化』，把出口管制『工具化』」。

另外對於通話通稿要求美方的「實事求是」，文章解讀就是美方「接下來要逐步撤銷消極舉措，包括301關稅、232關稅、芬太尼關稅等關稅措施和各類非關稅措施」。

就台灣議題，習近平在通話中指出美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂份子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。文章強調這段話的關鍵句是「慎重處理台灣問題」。「這是要給美國提個醒。本屆美國政府，修改了國務院官網上有關台灣的一句關鍵表述，這是在給民進黨當局提供錯誤信號」。

文章指，大陸想提醒美方的是，「極少數台獨分裂勢力正在台海做出破壞性舉動，如果美國縱容的話，那麼一旦陷入對抗衝突，美國也很難獨善其身」。

對於川普在通話後表示美國商務部長也將參加磋商，文章援引中國社科院世經政所研究員趙海分析，美國財政部長主管宏觀經濟和金融，貿易代表主管關稅，而商務部主管科技領域限制特別是出口管制，「這也意味著，接下來，中美溝通的領域將更加豐富」。

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