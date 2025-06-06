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英國競爭監管機構：亞馬遜同意打擊假評論

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

英國競爭監管機構今天表示，亞馬遜公司（Amazon）已同意打擊其英國電商網站中與推銷產品有關的虛假評論。

法新社報導，英國競爭及市場管理局（Competitionand Markets Authority，CMA）自5年前對這類事件展開調查，Google今年1月同意類似的承諾。

CMA今天發表聲明說，亞馬遜已「簽署承諾書，允諾強化現行系統，以應對虛假評論與目錄濫用（Catalogue abuse）行為」。

CMA指出：「目錄濫用涉及商家竊取熱銷商品的好評，加到另一個截然不同的商品下，以不當提高該商品的星級評價。」

CMA還說，「亞馬遜已允諾對不當提高商品星級評價的商家，採取嚴厲的制裁措施」，這些商家可能被拒於亞馬遜英國電商網站之外。CMA表示，約90%英國消費者在決定是否購買商品時會參考網路評論。

CMA補充說，「每年有多達230億英鎊（約新台幣約9324億元）的英國消費者支出可能受到網路評論所影響。」

CMA執行長卡德爾（Sarah Cardell）在今天的聲明中說道：「這麼多人使用亞馬遜，從購買新自行車鎖到尋找最優質的咖啡機，顯然星級評分和評論對他們的選擇具有重大影響。」

卡德爾強調：「這意味人們可以更有信心做出決定，因為他們知道，試圖欺騙他們的行為很快就會被杜絕。」

電商 英國 亞馬遜

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