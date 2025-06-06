改變二戰的關鍵戰役 諾曼第登陸81周年：退伍老兵重返沙灘

（德國之聲中文網）本周五（6月6日），退伍老兵在諾曼第海灘相聚，紀念諾曼第登陸81周年（也稱D-day，D日）這是一場改變二戰的關鍵戰役，最終導致希特勒政權的垮台。

預計有數萬名民眾參加紀念活動，內容包括跳傘表演、追思儀式、閱兵等等。許多人前來為這些年逾九十的老兵們致敬，大家也共同緬懷在戰役中犧牲的數千名將士。

1944年6月6日，盟軍對納粹德國佔領下的法國發起登陸作戰，動用了史上最大規模的艦隊、部隊、飛機和戰車，撕開了希特勒在西歐的防線。參加諾曼第登陸行動的近16萬盟軍士兵中，7.3萬來自美國，8.3萬來自英國和加拿大。自由法國、波蘭、荷蘭、挪威等其他幾個國家的軍隊也參與其中。

僅在登陸日當天，就有4414名盟軍士兵陣亡。在之後的諾曼第戰役中，盟軍陣亡7.3萬人，傷亡15.3萬人。

美國駐歐非空軍副司令海因茲中將表示，「讓我們銘記那些曾翱翔天空、卻最終長眠於此的戰士。讓我們向那些倖存歸來、並努力建設更美好世界的人致敬。讓我們以同樣的決心、同樣清晰的目標感和對自由的堅定承諾，迎接當今的種種挑戰，不辜負他們的犧牲。」

按西方的看法，1944年6月6日，盟軍發動的取名為「霸王行動」的法國諾曼第登陸戰是希特勒法西斯德國走向覆亡的起點。這一天被稱為「D-Day（D日）」。6月6日6時30分，太陽升起後不久，首批美國戰艦的雄姿在法國諾曼第沿海海面上出現，並立即重炮轟擊在「尤他（Utah）」海灘和「奧馬哈（Omaha）」海灘登陸段的德軍防守設施。一小時後，英國、加拿大和法國部隊分別向「黃金（Gold）」朱諾（Juno）以及「寶劍（Sword）」海灘實施登陸。在波蘭戰艦「龍號（Dragon）」的炮火支援下，英、加、法部隊在大約80公里寬的海岸線發起強攻，海岸線瞬間成為陳屍遍地的腥風血雨的戰場。

然而，「霸王行動（Operation Overlord）」並不一帆風順。登陸行動中不乏混亂，導致成千上萬盟軍官兵喪生。因為某些登陸艇的登陸板過早打開，很多官兵溺死艙內；一些坦克還在抵達海岸、給地面部隊提供支援之前便沉沒於海中。美軍在「奧哈馬海灘」的登陸行動幾乎成為一場災難：大量士兵嚴重暈船、失去戰鬥力，從而成為德軍輕而易舉的活靶子，在登陸作戰的頭幾個小時內，就有50%的美軍官兵犧牲。盟軍在奧哈馬海灘的軍事行動幾乎以失敗告終。

軍事史專家利卜總結說，在第二次世界大戰中，D日是美、加軍隊損失最慘重的一天。

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