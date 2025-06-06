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槓上加墨！川普貿易戰及移民政策 2026世足賽籌備蒙陰影

中央社／ 洛杉磯6日綜合外電報導
川普二度擔任美國總統，對加墨兩國採取強硬立場，使世足賽籌備工作蒙上了陰影。 路透社
川普二度擔任美國總統，對加墨兩國採取強硬立場，使世足賽籌備工作蒙上了陰影。 路透社

美國加拿大墨西哥2017年聯合申辦2026年世界盃足球賽，當時氣氛無疑是樂觀的，但8年後川普二度擔任美國總統，對加墨兩國採取強硬立場，使世足賽籌備工作蒙上了陰影。

法新社報導，美國、墨西哥及加拿大當時攜手聯合申辦，要為全球最受歡迎體育盛事鋪開歡迎的地毯。

時間回到2017年，時任美國足球協會（US SoccerFederation）主席古拉提（Sunil Gulati）於紐約市曼哈頓一棟摩天大樓告訴聽眾：「我們不認為體育能解決世界上所有問題。」

他還說：「但…我們相信這是一個非常正向的信號與象徵，表明我們可以共同努力團結人民，尤其是在我們3個國家。」

如今8年過去，2017年聯合申辦開啟的高漲樂觀情緒，已經遭遇一些嚴峻的地緣政治阻力，川普（Donald Trump）重返白宮為2026年世界盃足球賽（2026 FIFA World Cup）籌備工作蒙上一層不確定的陰影。

儘管川普一開始就堅定地支持申辦世界盃，但重返白宮以來，從貿易戰到邊境管制等政策，他對共同主辦國墨西哥及加拿大採取了強硬立場，甚至呼籲加拿大成為美國「第51個州」。

這些舉措讓加拿大總理卡尼（Mark Carney）矢言要擺脫美國，他於今年3月宣布「我們與美國之間的舊關係，建立在我們經濟的深化整合以及緊密的安全和軍事合作，但已經結束了。」

川普3月被問到，美國政府對加拿大和墨西哥課徵關稅會如何影響2026年世界盃，他則回答：「緊張是一件好事，我認為這會更加刺激。」

然而，川普的政策似乎已經傷害美國旅遊業。飯店預訂網站Trivago上個月通報，來自日本、加拿大與墨西哥的赴美遊客預訂旅館數出現兩位數下滑。

美國聯邦政府的國家旅遊辦公室（National Traveland Tourism Office）4月公布數據顯示，3月赴美的海外遊客數比去年同期減少11.6%。

足球 美國 川普 墨西哥 加拿大

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