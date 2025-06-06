美軍東亞後勤演習 提升危機應變與盟友合作

負責運送彈藥與裝備的美軍單位指揮官今天表示，美軍今年夏季在東亞舉行的演習，將有助於在應對危機時，提升與盟友協調與溝通能力。

路透社報導，美國運輸司令部（TRANSCOM）司令利德（Randall Reed）在訪問東亞時告訴記者，為確保美方能迅速因應災難，化解對和平與安全的威脅，維持與擴展區域關係至關重要。

他在與媒體記者的電話會議上表示：「我們將進行一系列演習，測試目前的後勤架構與基礎設施，以確保持續行動自由。」但他並未說明地點或時間等細節。

利德談到「機動衛士」（Mobility Guardian）演習的目標時還說：「我們將力求展示從美國境內迅速動員，並部署部隊到該區域各地的能力。」

利德此行已造訪日本和菲律賓，並將前往南韓，這些都是美國的盟約國。

美國運輸司令部不僅負責協調全球武器與其他裝備的陸海空前置部署，也負責在發生衝突時提供補給。

菲律賓武裝部隊昨天表示，菲律賓和美國軍方已第7度在南海聯合巡航，藉此提升雙方的協同作戰能力。