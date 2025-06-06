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印巴衝突後莫迪首訪爭議地區 開通戰略鐵路線

中央社／ 印度斯利那加6日綜合外電報導

印度總理莫迪今天抵達克什米爾，參加一條具戰略意義鐵路線的通車典禮。印度與長年勁敵巴基斯坦上月在有領土爭議的喜馬拉雅地區爆發衝突以來，這是莫迪首次造訪當地。

法新社報導，莫迪（Narendra Modi）在穆斯林占多數的克什米爾（Kashmir）爭議地區展開一系列價值數以十億計美元的計畫。印度與巴基斯坦1947年自英國統治獨立以來，當地一直是印巴兩國激烈競爭的核心。

核武國家印度和巴基斯坦5月爆發持續4天的激烈衝突，這是兩國自1999年來最嚴重的對峙，雙方後於5月10日同意停火。

莫迪辦公室發布了他在契那布大橋（ChenabBridge）橋邊觀景台的照片。用鋼筋混凝土建造的契那布大橋長1315公尺，連接兩座山，橋拱距離下方河流359公尺。

連結烏丹普爾（Udhampur）、斯利那加（Srinagar）與巴拉穆拉（Baramulla）等地的新鐵路長272公里，途中有36個隧道和943座橋梁。莫迪辦公室表示，這條新鐵路「旨在改變區域流動性、推動社會經濟整合」。

契那布大橋將有助人員、貨物跟部隊移動，過去只能透過危險山路跟航空方式進行運輸。

莫迪指出，這條鐵路將確保交通「全天候暢通」，促進觀光並創造就業機會。

該鐵路線預計將查摩（Jammu）地區格德拉鎮（Katra）、克什米爾主要城市斯利那加之間的交通時間砍半至3個小時左右。

莫迪 巴基斯坦 印度

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