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若泰柬邊界衝突升溫 泰軍：準備好展開高層級行動

中央社／ 曼谷6日綜合外電報導

泰國軍方表示，已準備好展開「高層級行動」，對抗任何侵犯泰國主權的行為。泰國與柬埔寨長期存在邊界爭端，雙方上週再爆發致命衝突，這是泰軍在衝突後的最強硬發言。

路透社報導，泰國總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）今天召開國家安全委員會（NationalSecurity Council）會議，她談到軍方準備好捍衛泰國主權，同時了解局勢，明白何時需要採取升級行動。

今天會議舉行之前，泰國軍方已表示「如今已準備好在必要時發動高層級軍事行動以進行反擊」。

泰國軍方昨晚發布聲明說，其蒐集的情資顯示，儘管外交努力仍在進行中，柬埔寨已在邊界加強軍事準備，並稱這一動向「令人擔憂」。

對於泰國軍方發布的聲明，柬埔寨政府未立即回應置評請求。

泰國與柬埔寨邊界部隊5月28日在一處尚未劃定邊界的地區爆發短暫衝突，導致1名柬國士兵陣亡後，雙方政府連日互相發表措辭謹慎的聲明，承諾進行對話。

柬埔寨有意透過國際法院（ICJ）處理邊界爭議，泰國則希望透過現有雙邊機制協商解決爭端，柬泰雙方已同意14日舉行聯合邊界委員會（JBC）會議。

泰國 柬埔寨 國軍

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