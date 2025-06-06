德總理首訪白宮 川普大讚梅爾茨「很難對付」談及關稅、俄烏

（德國之聲中文網）美國總統川普上任後，曾在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基激烈交鋒、又「突襲」指控南非總統拉瑪佛沙，但周四（6月5日）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會談的氛圍相對輕鬆。川普稱梅爾茨是「一位優秀的德國代表」，同時也形容他「很難對付」，但解釋說這是一種讚美。

提及美國和歐盟的貿易緊張關係，川普表示：「我們的唯一目標就是建立良好的關係，我們會達成一項很棒的貿易協議。」但他補充說，要達到任何貿易協議取決於歐盟的態度。

梅爾茨接受媒體提問時則說：「我要感謝總統在橢圓辦公室非常友善地接待我，我很高興能來到這裡，我們正在為更緊密的合作鋪路，我希望如此。」

梅爾茨在會前對記者表示，他並不預期在關稅、北約或俄烏戰爭方面會有重大突破。會後則說，他對整體會談進展「非常滿意」。

川普：俄烏戰爭像「小孩打架」

俄烏議題是梅爾茨此行和川普討論的重點之一。川普週四重申一貫說法宣稱，若當初是他當總統，「這場戰爭根本不會發生」，他還將此形容成「校園裡小孩打架」，可能還會「再打一會兒，才會被拉開」。

梅爾茨則表示，他此行目的是探討美國及德國能如何對停止俄烏戰火做出貢獻，並稱他與川普在儘快終結戰爭的立場上完全一致，「我支持停止殺戮－－我想我們都一致認為這場戰爭太可怕了」。

梅爾茨也指出，週五（6日）是諾曼第登陸81週年紀念日，當時數萬名美軍士兵與盟軍一同入侵諾曼第，是二戰期間促使希特勒政權瓦解的重要時刻。他告訴川普，美國「再次處於非常有利的地位」，有能力採取行動結束俄烏戰爭，並稱川普是「全世界最有能力對俄羅斯施壓的人，可以終結這場戰爭…我認為我們現在有責任採取行動，不能再等了。」

值得注意的是，記者會上，梅爾茨並未直接要求川普加大對俄施壓，而是表示「稍後會和您談談我們如何為實現（結束戰爭）這一目標做出貢獻。我們都在尋找措施和手段來結束這場可怕的戰爭，」

不過，梅爾茨與川普會後接受DW訪問時說，他提醒川普，德美兩國現在有責任共同施壓俄國。

關稅問題尚無解方？

關稅也是梅爾茨與川普討論的另一個重要議題。德國是歐盟對美汽車出口最多的國家。汽車產業是德國經濟的支柱，也是重要的就業來源。不過，即便是在川普對外國製汽車加徵25％關稅前，德國汽車產業就已經面臨挑戰，如今情況更加嚴峻。

梅爾茨接受DW採訪時重申：「高關稅不符合我們（歐洲）的利益－－我正試圖說服美國政府，尤其是總統本人，我們應該找到一個解決方案。但這需要一些時間。」

儘管貿易議題在週四的談話尚無明顯進展，但梅爾茨告訴DW：「我今天的最大收穫是：川普真的願意就貿易達成協議。如果我們能在可預見的時間內完成，那麼我們所達成的，將遠超過前幾屆跨大西洋政府的成就。」

上週，川普暫緩對歐盟進口商品加徵50％關稅，談判期限延長至7月9日。川普週四表示，他可以與歐盟達成協議，但也不排除進一步施加關稅。

梅爾茨送禮物給川普

梅爾茨當天在白宮送給川普的禮物也成為焦點。由於川普的祖父是德國移民，梅爾茨特別將川普祖父在1869年於德國的出生證明副本送給他。此外，梅爾茨還贈送了一本名為《自由之地的消息－－德國移民寫信回家》的書，該書收集了旅美德國移民寫給德國家人的信件，「這是一份讓他想起家人的小禮物」。

川普的祖父弗雷德裡克（Frederick Trump）出生於德國中部的卡爾施塔特（Kallstadt），在1885年移民至美國紐約。

此外，梅爾茨也告訴記者，川普已接受訪問德國的邀請，雙方接下來將協調具體日期。

儘管雙方此次的會面看似友善，但近幾個月來，美國與多個歐洲國家的關係持續緊張。川普政府多位官員打破以往慣例，頻繁發聲影響歐洲內部政治，美國副總統范斯（JD Vance）2月出席慕尼黑安全會議時更曾挑戰歐洲在移民與言論自由等議題上的政策立場，讓跨大西洋關係日益複雜。

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