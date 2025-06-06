日本福島核電廠事故 東電4名前高層二審勝訴暫免賠13兆日圓

2011年東京電力福島第一核電廠事故，東電股東向前經營高層提起訴訟，要求賠22兆日圓，一審獲得東京地方法院判4人賠償合計超過13兆日圓，但東京高等法院6日在二審駁回一審判決，改判股東敗訴。裁判長否定了對巨大海嘯的可預見性。

被提控告的前東電高層包括2024年10月去世的前會長勝俣恒久（訴訟由家屬承接）、80歲的前社長清水正孝（80歲）、79歲前副社長武黑一郎、74歲的前副社長武藤栄、以及72歲的前常務小森明生共5人。

本案的爭點是否能依據2002年政府機關發布的地震預測長期評估，預測到311大地震引發的巨大海嘯，即可預見性，以及如果採取對策，可否避免發生事故。裁判長木納敏和認為，要求將長期評估做為迅速採取防範措施的依據「不必然充分」，進而認定前高層「無（對巨大海嘯的）可預見性」，駁回股東的賠償請求。

股東對此判決表示不服，計畫上訴到最高法院。